Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, который ранее рассказал, как лечат больных COVID-19 в Украине , считает эффективными карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса.

"И карантин, и подготовка учреждений здравоохранения – показывают, что такая динамика, которая сегодня есть по количеству случаев коронавирусной болезни, а также других пневмоний вирусного бактериального генезиса, позволяет нам справляться с нагрузкой на систему здравоохранения", – сказал он на брифинге 12 апреля в Киеве.

На вопрос о том, когда в Украине может быть пик эпидемии, Ляшко заметил: "Я не хочу никого вводить в обманчивое ощущение безопасности – все зависит исключительно от украинцев".

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Он отметил, что карантин был введен заблаговременно с целью предупредить увеличение числа одновременно заразившихся коронавирусом.

В тренде Ляшко сообщил украинцам приятную новость: Система здравоохранения справляется

"Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы пик эпидемии был небольшим и как можно больше продлен во времени с целью уменьшения количества людей, которым понадобятся одновременно проведение реанимационных мероприятий", – сказал главный санврач.

Напомним, на утро 12 апреля в Украине были зафиксированы 2777 заражений коронавирусом . 83 человека скончались, 89 – выздоровели.

А тем временем напомним, как в Украине финансируют борьбу с коронавирусом:

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