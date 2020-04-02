Ляшко сравнил смертность от коронавируса в Украине и Европе

В Украине смертность от коронавируса составляет 2,5% при количестве зараженных в 804 человека, а в мире 5% от общего количества в почти миллион инфицированных. Об этом рассказал на брифинге замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, в ближайшее время общее количество зараженных в мире перевалит за миллион.

"Если посмотреть на мировую статистику, то в мире уже зарегистрировано больше 940 тысяч случаев, плюс 78 тысяч случаев за сутки. С такими темпами сегодня мировая пандемия перейдет (отметку) миллион случаев. Если посмотреть по летальности в мире, то мы имеем 4884 летальных случаев за сутки – мировая летальность составляет 5%. В Украине мы сегодня имеем 2,5%. Для сравнения: в Италии – 11%, в Испании – 9%", – сказал Ляшко.

Читайте также: Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 2 апреля

Он отметил, что сегодня лидером по инфицированию коронавирусом являются США – 213 тысяч случаев (+25 тысяч за прошлые сутки), Италия – 110 тысяч (+5 тысяч за сутки), Испания – 104 тысячи (+8 тысяч), Германия 78 тысяч (+6 тысяч).

"К сожалению, в Китае за прошедшие сутки зарегистрировано 1,6 тысячи новых случаев коронавирусной болезни (из них 7 летальных случаев). До этого Китаю удавалось сдерживать коронавирус", – подчеркнул замминистра.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев. В то же время Виктор Ляшко отмечал, что умирают люди не обязательно от коронавируса. По его словам, наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных сахарным диабетом. Люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями, которые ослабляют иммунную систему, находятся в группе риска. Смотрите подробней карту заболевших по регионам.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама