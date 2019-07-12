Любовь итальянской власти к Путину сказывается на правосудии – Арьев о деле Маркива

Ни адвокатам, ни посольству Украины отбить Маркива не удалось, остается шанс на апелляцию

Владимир Арьев. Фото: facebook.com/PrismUA.

Любовь нынешней итальянской власти к российскому президенту Владимиру Путину сказывается на правосудии в стране. Об этом заявил нардеп Владимир Арьев, комментирую приговор украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, которому дали 24 года тюрьмы в Италии.

"Когда мне кто-то скажет, что в европейских судах "такого" нет, я буду напоминать дело нацгвардиця Маркива, которому в Италии дали 24 года тюрьмы ни за что. Любовь нынешней итальянской власти к Путину и его пропаганде достигла неприличных пределов, и это сказывается на правосудии. Ни адвокатам, ни посольству Украины отбить Маркива не удалось. Остается шанс на апелляцию", – написал он.

Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

Свою причастность к гибели репортеров нацгвардеец отрицал в течение всего судебного процесса, а украинские власти оказывали ему всяческую поддержку. В то же время от Украины требовали несколько миллионов евро компенсации. В суде выступали адвокаты семьи погибшего и журналистских организаций.

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