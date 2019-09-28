Люди с пересаженными органами решили покорить Говерлу

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Десятки людей, перенесших операции по пересадке органов, отправились покорять Говерлу.

Они были прикованы к больничной койке, а некоторые даже находились в шаге от смерти. А теперь готовятся покорить самую высокую точку страны.

Говорят, что после всех пережитых бед ценят каждое мгновение жизни.

Поезд с людьми, пережившими трансплантацию, прибыл в Ворохту из Киева. На перрон выходят радостные пассажиры.

На живописном вокзале все вместе собираются для совместного фото. На рассвете вся экспедиция отправится покорять самую высокую точку Украины Говерлу. Правда, свой личный Эверест каждый из них уже покорил, преодолев тяжелую болезнь.

Участница восхождения Станислава Гришко активно занималась спортом и много путешествовала с мужем. Но в 2017 году у девушки начала отказывать почка. Только собрались делать трансплантацию, как неожиданно произошел микроинсульт. Поэтому девушка вынуждена была выдержать девять месяцев гемодиализа.

"Остались длиннющие шрамы, это было очень больно, потому что у меня тоненькие вены. Часто бывало такое, что не сразу могли подключить, вена лопается, делают заново прокол, это очень тяжело пережить", – вспоминает

Участница восхождения на Говерлу Станислава Гришко.

В этом году Станиславе пересадили почку. И сейчас девушка живет полноценной жизнью.

"Если честно, мне хочется отмечать каждый день без диализа. И каждый раз, когда кто-то куда-то приглашает, мне хочется сказать – да, да, конечно я поеду, скажите куда!" – говорит Станислава.

А вот Марина Зеленюк жила на диализе почти 11 лет. Проходила изнурительные процедуры четыре раза в день. Из-за редкой болезни крови в 19 лет почки отказали полностью. Донор, на которого годами ждала, нашелся в Беларуси два года назад. С тех пор Марина осуществила уже не одну мечту — покорила гору Чегет на Кавказе, приняла участие в "Гонке наций" – это экстремальная полоса препятствий.

"После пересадки жизнь меняется, когда в себя ощущаешь силы, и ты понимаешь, что ты можешь и пробежать, и на гору зайти", – делится ощущениями участница восхождения на Говерлу Марина Зеленюк.

Завтра Говерлу будет покорять почти сотня людей с пересаженными органами, а также их доноры и врачи.

"Врачи разрешили пойти на Говерлу, покорить ее, сказали только не спешить и все будет хорошо", – говорит один и з участников восхождения.

"Мы абсолютно такие же люди, как и все. Просто у нас есть определенные маленькие ограничения. Мы не можем носить огромные рюкзаки и не можем сильно истощаться. А все остальное нам доступно. Я была в Италии в этом году, поднималась на высоту 2400-2700 метров", – говорит

Участница восхождения на Говерлу Надежда Коломиец.

Цель акции — привлечь внимание к проблеме трансплантации. Чтобы пациенты могли делать такие сложные операции в Украине, а не ехать за границу. Ведь сейчас есть ряд препятствий. Посмертное донорство отсутствует, а с 1 января могут еще и запретить пересадку органов от родственников.

"Потребность трансплантации в Украине – 5 тыс. операций ежегодно. Девять человек ежедневно умирает, потому что не могут получить донорские органы. В год это более 3 тыс. потерянных жизней. У нас всего в Украине сейчас 1,5 тыс. человек с пересаженными органами. Их как минимум должно быть больше в девять раз", – говорит глава ОО "Всеукраинская платформа донорства "Idonor" Ирина Заславец.

А еще участники восхождения своим примером хотят вдохновить тех пациентов, которые тоже нуждаются в трансплантации, но все еще боятся на нее решиться.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что украинцы годами ждут донорские органы и вынуждены искать спасение за рубежом. Почему при действующем законе о трансплантации у наших хирургов были связаны руки.

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