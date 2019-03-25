Марчук рассказал, что мешает восстановить мост в Станице Луганской

Рабочие не могут даже приблизиться к разрушенному мосту для его ремонта

Разрушенный мост в Станице Луганской. Фото: Сегодня

Марчук рассказал, что мешает восстановить мост в Станице Луганской //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8a2/97c/5c98a297c6dd3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8a2/97c/5c98a297c6dd3.jpg 2019-03-25T11:43:54+02:00 Украина Рабочие не могут даже приблизиться к разрушенному мосту для его ремонта

Россия отказывается дать гарантии прекращения огня на Донбассе, в результате чего украинским ремонтникам не гарантирована безопасность при восстановлении разрушенного моста в Станице Луганской. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов представитель Украины в "минской" Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук.

По его словам, рабочие не могут даже приблизиться к мосту, ибо могут быть обстрелы боевиков.

"К большому сожалению, российская сторона не дает гарантии, не дает подтверждения режима тишины. На невоенном языке это означает, что могут произойти обстрелы наших военных. В связи с этим наши строители, ремонтники не могут даже приблизиться к разрушенному мосту", – заявил Марчук.

Напомним, на днях Евгений Марчук называл потери ВСУ за время весеннего "перемирия" на Донбассе, которое началось с 8 марта. Боевики регулярно нарушают режим прекращения огня, что привело к потерям в рядах украинской армии.

Также отметим, что в воскресенье, 24 марта, в Луганской области случилось долгожданное открытие КПВВ "Золотое" и теперь линию разграничения смогут люди пересекать не только в Станице. Как рассказывал командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, "Золотое" усилили бетонными укрытиями на случай обстрела.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как Марчук с другими представителями "минских групп" принесли в Раду сбитый на Донбассе беспилотник РФ.

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