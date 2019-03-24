Наев: КПВВ "Золотое" усилили бетонными укрытиями на случай обстрела

Боевики в 2016 году запретили проход местным жителям через линию разграничения и на переговорах отказывались его возобновить

КПВВ "Золотое". Фото: скриншот.

Наев: КПВВ "Золотое" усилили бетонными укрытиями на случай обстрела //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/78b/11b/5c978b11b6b28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/78b/11b/5c978b11b6b28.jpg 2019-03-24T15:53:04+02:00 Донбасс Боевики в 2016 году запретили проход местным жителям через линию разграничения и на переговорах отказывались его возобновить

В Луганской области открыли КПВВ "Золотое", благодаря чему созданы не только комфортные условия для пропуска граждан, но и усилена безопасность местных жителей людей и пограничников. Об этом рассказал присутствовавший на открытии контрольно-пропускного пункта командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

На мероприятии также присутствовали представители Луганской областной государственной администрации и местной гражданско-военной администрации.

Отмечается, что на КПВВ развернуто шесть пунктов паспортного контроля, создано двенадцать рабочих мест, а на случай вражеского обстрела здесь построены мощные бетонные укрытия для посетителей и работников КПВВ. Есть пункт обогрева, места для отдыха. Военные говорят, что пункт пропуска сможет пропускать полторы тысячи автомобилей за одну рабочую смену.

"Украинская власть, Объединенные силы намерены создать все комфортные условия для наших граждан. Создать условия безопасности и обеспечить людям возможность пересекать линию разграничения в соответствии со всеми международными гуманитарными нормами", – сказал Наев.

Оккупанты ранее разрушили мосты через реку Северский Донец, поэтому остро встал вопрос образования автомобильного КПВВ, которым могли бы пользоваться граждане Украины, которые проживают в ОРЛО. Таким образом, 31 марта 2016 года было создано и открыто КПВВ "Золотое", однако украинцы были задержаны оккупантами во время пересечения линии разграничения, запретив проход через этот КПВВ.

Введение в работу КПВВ "Золотое" позволит разгрузить пункт пропуска в Станице Луганской, через который каждый день проходит более 11 тысяч граждан.

Напомним, что до сегодняшнего дня в Луганской области единственным пунктом пересечения (только пешим ходом) линии разграничения был КПВВ "Станица Луганская", который возобновил работу в сентябре 2018-го, так как "Золотое" не могли никак открыть длительное время из-за отказа боевиков т.н. "ЛНР". КПВВ "Золотое" был официально открыт 31 марта 2016 г. и работал только несколько часов из-за постоянных обстрелов. Это был единственный автомобильный пункт пропуска на линии разграничения в Луганской области.

Как сообщалось в сентябре прошлого года, из-за большой очереди на КПВВ "Станица Луганская" толпа затоптала пенсионерку. Отмечалось, что женщина получила перелом бедра.

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