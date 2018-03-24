Массовая флюорография: Супрун развеяла очередной медицинский миф
По ее словам, проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез – это миф, порожденный советской системой здравоохранения
Проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей не поможет предотвратить заболевание туберкулезом
Об этом заявила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
По ее словам, проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез – это миф, порожденный советской системой здравоохранения.
"Во-первых, флюорография позволяет обнаружить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезнь не вызывает изменений в легких, поэтому даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет", – отметила врач.
Во-вторых, флюорографические обследования часто не охватывают людей, которые больше всего рискует заболеть – пациентов из необеспеченных и уязвимых групп населения.
"Как следствие – в Украине за год от туберкулеза умирает 4 тыс. пациентов. Это 11 человек каждый день. При том, что государство закупает необходимые лекарства", – подытожила и.о. министра.
По ее словам, для предотвращения туберкулеза пациенту следует проходить осмотр у семейного врача, где отвечать на вопросы, которые могут определить возможность заболевания. Если врач видит необходимость – он предлагает пациенту сдать мокроту на анализ. Этот анализ покажет, есть ли в организме возбудитель болезни уже через два часа и пациент сможет начать лечиться.
Ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook развенчала миф о том, что нельзя мочить пробу Манту.
Украинцы начали активно обсуждать запись на странице и.о. министра. Один из пользователей сети, фельдшер Арсений Верхов написал, что "фишка" запрета мочить пробу Манту в другом.
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