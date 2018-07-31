Мать Кольченко после свидания с сыном: Выглядит он не очень хорошо

По ее словам, негативного отношения со стороны осужденных к ее сыну нет

Мать осужденного в России крымчанина Александра Кольченко Лариса после трехдневного свидания с сыном в колонии российского Челябинска сообщила, что "выглядит он нехорошо", однако начал набирать вес после прекращения голодовки.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Он очень худой, бледный. Меня это волнует. Пыталась его как-то подкормить за эти три дня. Буду надеяться, что ему станет лучше. Он начал набирать вес", – сказала Лариса Кольченко.

Она добавила, что из-за нехватки информации осужденный очень интересуется происходящим в аннексированном Крыму и на материковой части Украины.

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"О друзьях расспрашивал, что происходит на материковой Украине. Пыталась донести до него эту информацию... Он не знает, что происходит в Крыму и на материковой Украине", – сообщила Лариса Кольченко.

По ее словам, негативного отношения со стороны осужденных к ее сыну нет, но со стороны администрации "иногда бывают разные инциденты", однако "физическое насилие к нему не применяется".

Мать Кольченко надеется "лишь на обмен".

Трехдневное свидание матери Кольченко с сыном началось 27 июля.

Недавно мать Кольченко рассказала, как ее сына заставляют принять российское гражданство. По ее словам, россияне рассказывают украинскому политзаключенному, как хорошо в России и как плохо в Украине. Напомним, в июне тюремщики рассказали о состоянии здоровья украинца Кольченко. Как сообщили в пресс-бюро управления ФСИН по Челябинской области, после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование.

Также узник Кремля попросил о встрече с украинским омбудсменом. Он написал заявления на имя начальника колонии о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой.

Как известно, Олега Сенцова и Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова — к 20 годам лишения свободы.