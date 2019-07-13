Майские грозы посреди лета: синоптики уточнили прогноз погоды на выходных

Пока Западная Украина будет страдать от дождей, Одесса и Крым будут загорать

Фото: Pixabay

На текущих выходных в Украине установится погода, более приличествующая маю или второй половине сентября месяца – с умеренно теплыми днями, прохладными ночами и довольно частыми дождями.

Так, 13 июля большую часть территории страны затянули грозовые облака. Западные области – Львовскую, Тернопольскую, Ровенскую, Буковину, Закарпатье, Прикарпатье и Волынь – накрыл пришедший со стороны Балтики циклон, который принес дневную температуру в пределах 21-23 градусов тепла, и ночную – +10-13.

В центральных и северных областях – Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградская, и Полтавской – будет без существенных осадков, однако днем ожидается дождь. Температура днем +20-23 градуса тепла, ночью – +9-13. При этом самым прохладным регионом будет Черниговщина.

В восточных областях – Харьковской Луганской и Донецкой – будет похожая погода: +21-23 днем и +11-15 – ночью. При этом на побережье Азовского моря будет буквально на пару градусов теплее, нежели на Слобожанщине. Без существенных осадков, днем – дождь, ветер западный 5-10 м/с.

Нижнее Поднепровье – Запорожская, Днепропетровская, Николаевская и Херсонская области, а также Одесчина будут нежиться в лучах летнего солнца – там будет +22-26 днем и +12-16 ночью. Днем сухо, ночью – без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с.

Похожая температура будет и в Крыму – +24-26 днем и +13-15 ночью.

14 июля погода на Западной Украине испортится еще больше. Днем похолодает до +18-21, ночью – до 11-13. Днем и ночью будут идти дожди, ветер изменится на северный.

В Центральном регионе погода будет чуть получше: +20-24 днем и 10-13 ночью. Ночью без осадков и днем – дожди. В Чернигове и Сумах ночная температура упадет до 9-11 градусов. Ночью тоже без осадков и днем – дожди.

Зато в Харьков, Луганск и Донецк пожалует солнце. Южный ветер силой в 3-8 м/с принесет потепление до 22-25 градусов днем и +11-14 – ночью.

Южные области, а также Крым будут периодически купаться в лучах солнца. Там также потеплеет: днем +24-26, ночью – 14-16, ветер южный.

Напомним, новости "Сегодня" писали, что летнего зноя можно не ждать .

А синоптик Наталка Диденко рассказала, где пройдут грозовые дожди, а где будет царить комфортная температура .

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