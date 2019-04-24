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Медицинскую реформу остановить невозможно – Минздрав

Сегодня, 10:51

Трансформация медицинской системы делается для пациента и для врача, заявил Линчевский

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Медицинскую реформу, которая внедряется для улучшения системы здравоохранения, невозможно остановить. Так заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский прокомментировал вопрос журналистов относительно возможного приостановления или отмены медреформы, передает Укринформ.

"Невозможно остановить медицинскую реформу, время которой пришло. Мы проводим трансформацию медицинской системы не для правительства, не для президента, а для пациента и для врача. Пока пациент нуждается в лучшей системе здравоохранения, пока врачи сетуют на те или иные проблемы в этой системе, – до тех пор нам есть что делать", - отметил Линчевский.

По его словам, в медицинской реформе нет ничего патерналистического, она не продиктована сверху, а идет изнутри.

"Фамилии руководителей могут быть разными, но от этого потребность реформы не снимается и соответственно энтузиазм, сила и мощь команды Минздрава лишь нарастает. Жизнь и здоровье являются самой большой ценностью. И я бы никому не советовал мешать трансформировать медицинскую систему", - сказал Линчевский.

Ранее мы писали о том, какой будет медреформа в Украине в 2019 году: новые лимиты и платные узкие специалисты.

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Тег Минздрав, медицинская реформа, медреформа

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