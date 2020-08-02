Дистанционное обучение могут оставить: к чему готовиться студентам

Из-за эпидемии коронавируса и тотального карантина украинские студенты, как и студенты во многих странах мира, были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Но с началом учебного года епидемия COVID-19 не исчезнет по "выключению тумблера" и если будет потребность, то адаптивный карантин в Украине могут продлить. Это будет известно лишь ближе к осени. Но то, что пандемия повлияет на процесс образования в украинских вузах и в новом учебном году – это факт.

Только в масках и после измерения температуры

Реклама

"Обучение в аудиториях никто не будет отменять", – заявил на днях и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет во время визита в Киевский политехнический институт. К слову, в одном из общежитий КПИ сейчас вспышка COVID-19 – заболели треть жильцов.

По словам Шкарлета, новый учебный год для большинства вузов Украины начнется в обычном режиме.

"Дистанционное обучение будет только элементом получения дополнительных знаний", – цитирует временного руководителя МОН пресс-служба КПИ.

Пока же учебные заведения получили рекомендации от главного санитарного врача Виктора Ляшко о том, как организовать безопасный учебный процесс. Они касаются и школ, и вузов.

Реклама

Что предлагают в Минздраве:

работников учебных заведений будуть допускать только в масках и после проверки температуры;

график занятий должен быть составлен так, чтобы избежать скопления людей;

преподаватель перед занятием должен опросить студентов на самочувствие;

студента с симптомами временно изолируют в отдельной комнате;

заходить в учебное заведение и перемещаться внутри здания нужно в маске, во время занятия маску разрешают снять;

все занятия проводить в одном помещении, чтобы уменьшить перемещение людей;

по возможности обеспечить занятия на открытом воздухе;

проветривать аудитории 10 минут между занятиями;

вход посторонним в учебное заведение запретят, в т.ч. родителям;

В Харьковском национальном университете радиоэлектроники говорят, что готовы проводить лекции в любой форме. В вузе готовятся вводить пропускной режим, если разрешат очную форму обучения – перед входом в здание у всех будут проверять температуру.

"Мы готовы проводить учебный процесс как в очно-дистанционной форме, так и полностью в дистанционном режиме. Все зависит от решения облгосадминистрации", – прокомментировали в ХНУРЭ.

В любом формате готов работать и Луганский национальный аграрный университет (перемещенный в г. Старобельск).

"Дистанционная форма обучения уже отработана. Я не вижу проблем для старта учебного года. Проблем в методике преподавания нет, в использовании современных инструментов тоже нет. Основной проблемой может стать стабильность связи, если все же будет дистанционное обучение. Не всегда студенты из сел могут выходить на качественную связь", – рассказал Ростислав Подольский, и.о. ректора Луганского национального аграрного университета.

Учебный год в вузах начнется позже

Из-за смещения дат ВНО и вступительной кампании все сроки спланированы так, что учебный год может начаться с 15 сентября, отмечают в Минобразования. Однако конкретную дату вуз определяет самостоятельно. Например, в КПИ учебный семестр решили начать с 21 сентября для первокурсников бакалавриата и магистратуры. Студенты других курсов будут учиться по обычному графику.

Читайте также: Оккупация образования: почему Украина теряет абитуриентов из Крыма и ОРДЛО

Идеальные условия для распространения коронавируса

Реклама

Если введут даже смешанное обучение – риск инфицироваться останется высоким, считает инфекционист Юрий Жигарев.

"Очную или смешанную форму нельзя вводить. Чтобы инфицироваться, не нужно ходить каждый день или через день в университет. Достаточно одного визита, чтобы несколько человек заразились от носителя", – говорит врач.

Смешанная форма обучения практически ничего не даст: уменьшенные группы, маски снижают риски, но не предупреждают полностью.

"Студенты разъехались по разным уголкам страны. Теперь они приедут в общежития, где будут жить по четыре-пять человек, а потом еще начнут учиться в комнатках по 20 человек. Одна пара продолжается полтора часа и это время они дышат "друг другом". А всего таких пар может быть три-четыре. Это просто идеальные условия для распространения инфекции, даже если введут смешанное обучение и очные пары будут через день", – резюмирует Жигарев.

Напомним, ранее народный член парламентского комитета по вопросам образования Юлия Гришина заверила, что учебные заведения в Украине с 1 сентября не будут в связи с карантином переходить на 100% дистанционное образование.

Дистанционно – только "красные"?

По факту дистанционное обучение в вузах могут оставить лишь там, где учебные заведения расположены в "красных" зонах заражения. В частности, в Министерстве образования рассматривают три сценария работы учебных заведений, которые зависят от уровня заболеваемости:

низкий уровень заболеваемости – посещение университетов и школ разрешат в обычном режиме;

высокий уровень заболеваемости – обучение будет дистанционным;

средний уровень заболеваемости – обучение будет проводиться в смешанной форме: в дистанционной и очной.

Решение о форме обучения в конкретных вузав в разных городах будут принимать местные чиновники, в зависимости от зоны карантина, в которой находится регион.

Реклама

Напомним, чтос 1 августа Украину поделят на четыре зоны адаптивного карантина: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".

"Желтый", "оранжевый" или "красный" уровень вводится, если в регионе превышается один из четырех показателей заболеваемости:

занятость коек в больницах превышает 50%;

среднее количество тестов не менее 24 на 100 тыс. населения на протяжении семи дней;

коэффициент выявления больных более 11% (соотношение количества новых случаев за неделю к проведенным тестам);

показатель динамики роста инфицирования составляет более 10%.

На "зеленом" уровне сохраняются требования к обязательному ношению масок и сохранению социальной дистанции.

"Желтый" уровень ограничений введут, если в области будет занято более 50% мест в больнице инфицированными COVID-19. "Красный" уровень – при занятости более 75%. "Оранжевый" уровень могут ввести в пределах отдельных районов и крупных городов, если там сосредоточено 20-50% от всех больных в области.

Для "зеленого" и "желтого" уровня карантина ограничения для учебных заведений не прописаны.

Если регион окажется в "оранжевой" зоне, то посещение вузов ограничат. В одной группе на лекции разрешат находиться до 20 человек.

А если регион попадет в "красную" зону, то все учебные заведения закрываются и переходят на дистанционное обучение.

Смогли ли ученики и учителя приспособиться к дистанционному обучению за время карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама