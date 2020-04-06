Школа на карантине: когда будет последний звонок и ВНО

С 12 марта все школы и университеты закрыты. Но учебный процесс не остановился: ученики и студенты учатся в онлайн-режиме. К примеру, с 6 апреля в рамках проекта "Всеукраинская школа online" 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Для поддержки этого важного социального проекта "Медиа Группа Украина" открывает свободный доступ к трансляциям уроков на платформе OLL.TV.

Пока карантин продлен до 24 апреля, но эпидемиологи прогнозируют, что чрезвычайную ситуацию продлят еще на две недели или даже месяц.

Когда закончится учебный год, будут ли экзамены и ВНО, разобрался сайт "Сегодня".

Школы впервые перешли на дистанционное обучение

Карантин – не каникулы. Школьники продолжают учиться, но дома. А вот то, как проходит дистанционное обучение, зависит от конкретной школы и учителей. Есть разные примеры.

Анастасия Кушниренко, мама первоклассницы из Одессы, рассказывает, что им учительница снимает видео на YouTube для самостоятельного просмотра, каждый день проводит конференции по математике и обучению грамоты через Zoom.

"Дети общаются, читают вместе. Когда отправляем выполненные работы, все проверяет и дает отзыв по каждой работе, по каждой ошибке. Учителя-предметники находят интересные видео по своим предметам, пытаются давать интерактивные задания", – делится Анастасия Кушниренко.

Другие родители жалуются, что учителя раз в неделю сбрасывают задания для самостоятельной работы и на этом все, материал приходится объяснять самим родителям. А где-то есть проблема с доступом к интернету, чаще всего – в селах, и не все учителя "дружат" с технологиями. Это все сказывается на качестве дистанционного обучения.

C 6 апреля для учеников 5-11 классов со всей страны стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки по 11 предметам, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.

Видео: president.gov.ua

В Киевской школе №5 Печерского района первые дни карантина уделили обучению учителей. Некоторые учителя никогда раньше не работали даже в Word, говорит директор школы Светлана Олексюк.

"У нас в школе учителя разных возрастов, есть и пенсионеры. Поэтому первые дни мы уделили обучению учителей работать на платформе Google Classroom, поскольку некоторые педагоги и до этого ее использовали. Поэтому у нас не получилось так, что каждый учитель использует разные площадки. Через четыре дня после оглашения карантина мы запустили дистанционное обучение", – рассказывает Светлана Олексюк, директор киевской школы № 5 Печерского района.

Проблемы с дистанционным обучением возникают в семьях, где несколько школьников, говорит Светлана Олексюк. Часто онлайн-уроки пересекаются у детей разных классов и они не могут учиться одновременно. Поэтому в школе решили проводить в день не больше двух уроков в онлайн-режиме по 20 минут. При этом ученики могут связываться с учителем и консультироваться.

"У нас есть ученики, у которых нет компьютера, смартфона. Мы обратились ко всем с просьбой сообщить об этом, и кому нужно – мы передали ноутбуки. Некоторых детей родители в начале карантина увезли к бабушкам и дедушкам, где нет интернета. Это большая проблема, которая очень волнует, и она есть по всей Украине. С учителями мы проблему решили – у нас трое педагогов живут за пределами Киева и у них нет компьютеров, мы тоже отправляли им ноутбуки, чтобы они могли вести дистанционное обучение, чтобы учителя не ездили в общественном транспорте", – рассказывает Светлана Олексюк. В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 6 апреля

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Когда закончится учебный год

Когда заканчивать учебный год – решают педагогические советы школ, но не позже 1 июля. Такое разъяснительное письмо Минобразования опубликовало 31 марта. Школы должны отталкиваться от продвижения по учебной программе. Ученики 11 классов будут учиться до конца июня, чтобы заполнить пробелы в программе и подготовиться к ВНО.

Светлана Олексюк говорит, что их школа сможет закончить учебный год к концу мая.

"Мы работаем с детьми по программе, которая у нас есть. Каждый день мы даем проверочные задания, чтобы дети сами видели, как они усваивают новый материал. Мы видим, что можем дать весь материал, поскольку все учителя работают по-честному. Что касается учебных планов, мы завершим учебную программу до конца мая и нам будет нецелесообразно продолжать учебный год до 1 июля, потому что мы не потеряли учебные часы", – отмечает Светлана Олексюк.

От государственного итогового экзамена учеников четвертых и девятых классов освободят. Министерство образование уже опубликовало приказ. А вот Внешнее независимое оценивание состоится независимо от сроков карантина. Даты тестирования просто могут перенести. Сейчас у Минобразования рассматривают два варианта.

Если карантин закончится до начала лета, то ВНО стартует в последние недели июня и закончится в средине июля. В таком случае результаты тестов обнародуют в конце июля, а вступительная кампания начнется с августа. Если карантин продолжат до начала августа, то ВНО стартует в середине августа и закончится до средины сентября. Таким образом, вступительная кампания продлится до середины октября, а первые курсы начнут учиться с ноября, остальные по графику – с 1 сентября.

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Выпускники вузов будут защищать дипломы дистанционно

Вузам было проще перейти на дистанционное обучение, чем школам. Большинство университетов имеют платформы и электронные материалы. В Киево-Могилянской академии рассказали, что студентов достаточно быстро перевели на дистанционное обучение, потому что много лекций и других материалов есть в электронном формате и выложены на платформе.

"Конечно, не все преподаватели смогли быстро переключиться на дистанционный режим, большое количество преподавателей перевели значительную часть активностей в письменные работы. Это было сразу замечено благодаря постоянному опросу студентов. Сейчас мы активно помогаем им. Проводим тренинги, подключаемся удаленно и показываем, как и что нужно делать. Мы делаем все, чтобы обучение не было переведено в самообучение", – рассказал Андрей Глебовец, декан факультета информатики НаУКМА.

Большинство курсов поддерживается внутри Moodle. Еще до карантина студенты могли загружать свои выполненные задания на платформу для проверки преподавателями, независимо от того, были они на паре или нет.

"Если мы говорим о младших студентах – первый, второй, третий курсы, то преподаватели также проводят лекционные, практические или лабораторные в Microsoft Teams или Zoom. Собираются в небольшие группы по 10 человек, где каждый студент защищает свои работы", – рассказывает Александр Подденежный, руководитель центра электронного образования НаУКМА.

Студенты, которые не выпускаются в этом году, закончат учебный год по плану. Экзамены и зачеты Минобразования рекомендует провести дистанционно по графику. А если их нельзя провести удаленно, тогда университет может перенести на следующий год. А вот выпускникам вузов разрешили защищать дипломные работы и сдавать экзамены дистанционно, кроме единого государственного квалификационного экзамена.

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