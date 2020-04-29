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Медикам предлагали купить "костюмы маляра": Степанов ответил на обвинения

29 апреля, 15:03

Денис Беспалов

Министр подчеркнул, что все последующие закупки будут проходить в рамках, установленных законодательством

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал скандал вокруг закупок костюмов биологической защиты для медиков. Так, на заседании Кабинета министров глава Минздрава сказал, что госпредприятие "Медицинские закупки" предлагало закупить продукцию, которая не соответствовала необходимым требованиям.

"Они не находили костюмы биологической защиты, которые нам были нужны, они находили костюмы маляра, а мы не закупали костюмы маляра", - сказал министр.

Степанов подчеркнул, что все последующие закупки будут проходить в рамках, установленных законодательством.

"Относительно будущих закупок, в том числе и аппаратов искусственной вентиляции легких или средств индивидуальной защиты, – они будут происходить исключительно в рамках законодательства через уполномоченные на это компании, которые должны, согласно закону, закупать в том числе и эти вещи", – отметил Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что никакой конфликтной ситуации по вопросу закупок в ведомстве нет.

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Ранее на утреннем брифинге замминистра здравоохранения Украины Светлана Шаталова заявила, что направила в правоохранительные органы заявление о совершении преступления ГП "Медицинские закупки".

Также она сообщила, что поставка 71 тысячи костюмов биозащиты, которые были закуплены в Китае, задерживается.

"Костюмы должны были прибыть в Украину до 1 мая. Однако мы получили от производителя, от поставщика сообщение о том, что 25 апреля правительство Китая приняло решение о полном контроле всех СИЗ, которые экспортируются из страны. Мы получили информацию о возможной задержке. Надеемся, что все формальности будут урегулированы как можно скорее", – сказала она.

Ранее в Минздраве назвали цену на защитные костюмы для медиков, которые в Китае закупала Украина.

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Минздрав Украина костюмы Максим Степанов

Источник: Сегодня

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