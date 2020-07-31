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Медикам "скорой" будут платить до 22 тысяч: Степанов назвал новые зарплаты

31 июля, 10:07

Денис Беспалов Денис Беспалов

Сегодня у врачей зарплата меньше, чем у кассира, сказал Максим Степанов

Зарплаты работников экстренной медицинской помощи будут существенно повышены в 2021 году. Об этом на ежедневном брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Заработная плата водителя (в настоящее время) составляет от 3 800 до 4 200 грн, диспетчера – до 6 тыс. грн, врача – до 7 тыс. грн. Очень тяжело говорит, что в нашей стране люди с таким уровнем квалификации, от которых зависит жизнь, что у них заработная плата даже меньше, чем у кассира в магазине или другого работника без высокой квалификации", – сказал министр.

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Степанов назвал уровень зарплат, который должен быть у медработников уже в 2021 году:

  • водители (экстренные медицинские техники) 10 – 12 тыс. грн;
  • диспетчер 11 -13 тыс. грн;
  • фельдшер 13 -16 тыс. грн;
  • врач 20 -22 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что на финансирование экстренной медицинской помощи в этом году правительство дополнительно выделило 1,26 млрд грн.

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Также новости "Сегодня" писали, что Кабмин выделил 2,3 млрд грн медицинским учреждениям, которые оказались на грани закрытия из-за второго этапа реформы.

Смотрите также видеообращение главы Минздрава Максима Степанова о ситуации с системой здравоохранения.

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врачи Минздрав скорая помощь медреформа Максим Степанов

Источник: Сегодня

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