Медреформа в Украине: что надо знать, чтобы получать медпомощь бесплатно

Медицина останется бесплатной для тех, кто запомнит несколько правил

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Медицинская реформа затронет всех. В 2020 году по-другому будет финансироваться работа специализированных врачей: хирургов, офтальмологов и других. Попасть к ним на прием быстро и бесплатно не получится. Чтобы пользоваться медициной бесплатно, придется соблюдать несколько правил.

Сайт "Сегодня" разобрался, как пользоваться медуслугами бесплатно после медреформы.

Как будет финансироваться медицина

Деньги идут за пациентом. Это главный принцип финансирования здравоохранения, который вводится в рамках реформы. Что это значит? У каждой медуслуги появляется тариф. Его просчитывает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). Медучреждения, которые подписали договор с НСЗУ, финансируются по этим тарифам. Когда человек обращается в больницу, НСЗУ оплачивает его лечение и перечисляет деньги в медучреждение. А если пациент видит, что рядом есть другая больница, но там врачи более внимательны, или оборудование новее, то своим выбором он определит, куда будут перечисляться деньги.

К слову, подписывать договоры с НСЗУ могут и частные медицинские центры. То есть, они тоже могут получать финансирование из госбюджета, а пациент сможет не платить. Это и есть принцип "деньги идут за пациентом".

/ Фото: AFP

Он уже работает на первичном уровне медицины – это услуги семейных врачей, педиатров и терапевтов. Например, НСЗУ за каждого пациента, принятого врачом первички, платит минимум 370 грн в год. Тариф может быть больше – поскольку дети и пожилые люди болеют чаще, то за них тариф выше.

Но возможны случаи, когда НСЗУ не оплатит визит пациента к врачу и медучреждение может выставить счет.

Что надо помнить

Без декларации с врачом первички не обойтись. Этот документ – доступ украинца к медпомощи. На сегодня декларации подписали 28,7 млн человек. Документ нужен для того, чтобы НСЗУ понимал, кому перечислять деньги за оказанную пациенту медуслугу. Подписать декларацию можно в любой момент во время визита к врачу.

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Декларация открывает доступ к бесплатным медуслугам на первичке. Сюда входят диагностика и лечение распространенных заболеваний. Также бесплатными являются общий анализ крови, мочи, анализ на глюкозу крови, общий холестерин, измерение давления, кардиограмма, быстрый тест на беременность, на тропонин, ВИЧ и гепатиты.

Для получения экстренной помощи декларация не нужна.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

А чтобы попасть к узкому врачу, например, хирургу или отоларингологу, со следующего года понадобится направление от врача первички. Если пойти без направления, то больница имеет право выставить счет.

Но будут исключения. Без направления и бесплатно можно будет пойти к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также бесплатно и без направления будет предоставляться медпомощь при неотложных состояниях.

Какие услуги оплатит НСЗУ

Национальная служба здоровья будет платить за услуги, которые входят в программу медицинских гарантий. В программу входят первичная, специализированная и высокоспециализированная медицина, паллиативная медпомощь, роды, лечение детей до 16 лет и медреабилитация. Это достаточно обширный список: от простого лечения гриппа до сложных операций, например, шунтирования аорты.

Среди услуг есть приоритетные – за них НСЗУ будет платить по повышенному тарифу. Это лечение инсультов и инфарктов, эндоскоскопические услуги для раннего выявления рака, маммография, роды и неонатологическая помощь.

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/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Например, за вылеченный инсульт НСЗУ перечислит медучреждению 19 500 грн (это тариф, заложенный в проекте Программы медицинских гарантий). Пациент ничего не платит и не покупает медикаменты – каждый украинец заплатил за свое медобслуживание налогами. Если вдруг в больнице намекнут на оплату или выдадут список того, что надо докупить – нужно звонить на горячую линию НСЗУ 1677. Требовать с пациента доплаты станет невыгодно, это будет прямым нарушением договора между больницей и НСЗУ.

Какие лекарства можно получить бесплатно

Украинцы с астмой, диабетом второго типа или сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получать препараты бесплатно либо за небольшую доплату. Это заложено в госпрограмме "Доступные лекарства".

Чтобы получить лекарства, надо пойти к семейному врачу, терапевту или педиатру. Доктор выпишет электронный рецепт с названием действующего вещества. На мобильный телефон пациента придет SMS с двумя номерами. Один – уникальный номер рецепта, второй – код подтверждения для получения лекарств в аптеке.

Фото: Sergii BECK

В аптеке человеку предложат перечень препаратов, которые содержат нужное действующее вещество. Какие-то могут стоить дешевле, какие-то – дороже. Пациент сам выбирает себе препарат.

В программу входит 254 препарата, из них 78 являются бесплатными для пациентов, другие – с небольшой доплатой. Самый дешевый препарат, который на 100% возмещает государство, стоит 5,22 грн, самый дорогой – 863,43 грн. Получить лекарства можно в аптеке с наклейкой "Доступные лекарства".

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