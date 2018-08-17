Менять граждан Украины на узников Кремля насильно никто не будет – правозащитница

Из списка на обмен уберут двух украинцев, а вместо них могут внести двух россиян, с оружием в руках задержанных на Донбассе

В список из 36 человек, которых Киев готов обменять на украинских узников Кремля, были внесены девять граждан Украины, при этом двое из них отказались участвовать в обмене. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

По ее мнению, этот список был составлен не совсем корректно, и в него попали люди, которые являются гражданами Украины и не хотят покидать свою страну.

"Вообще у нас нет лица, ответственного за формирование списков, и также у нас нет лица, ответственного за переговоры. Если бы такое лицо было, очевидно, это делалось бы более адекватно и профессионально. Ирина Геращенко занимается Донбассом, а не освобождением заключенных Кремля. И должна еще заниматься и этим. Поэтому у нас делается все через пень-колоду. Очевидно, этот список был составлен из тех, кто проходит по уголовным производствам, связанным с (вооруженным) конфликтом. А это так называемые "сепаратистские" статьи – "посягательство на территориальную целостность", "государственная измена", "создание террористической организации", "шпионаж", "развязывание войны". Сначала был список из 23 человек, потом Ирина Геращенко добавила 13 , девять из которых являются гражданами Украины", – говорит Решетилова.

По ее словам, несмотря на то, что некоторые из них обвиняются или приговорены по "тяжелым" статьям, они формально не прошли процедуру выхода из украинского гражданства и без согласия не могут быть обменены.

"Согласно статьи 25 Конституции Украины, ни один гражданин Украины не может быть лишен гражданства Украины без его согласия и не может быть выдворен из страны", – добавляет координатор центра.

Так, уже два человека отказались участвовать в обмене. Один из них – экс-министр здравоохранения в оккупационном "правительстве" Крыма Петр Михальчевский. Несколько месяцев он был министром, а потом переехал в Киев, где жил четыре года. В начале 2018-ого прокуратура Крыма объявила ему подозрение в государственной измене, но он не считает себя виновным и не хочет покидать страну.

"Он не видит, почему он должен участвовать в обмене. Он – гражданин Украины. Тем более, его вина в суде еще не доказана", – уточняет правозащитница.

Второй украинец, который не желает участвовать в обменном процессе, это Владимир Суханов. Он относится к так называемым "крымским дезертирам" – это те военнослужащие, которые перешли на сторону военных сил РФ или не явились в свои воинские части на территории Украины в 2014 году.

"Суханов не уехал из Крыма. Он сейчас приговорен к семи годам лишения свободы по статьям "государственная измена" и "дезертирство". Он не считает себя виновным, но готов отбывать наказание в соответствии с украинским законодательством. Он является гражданином Украины. И он категорически не соглашается участвовать в обмене. С виду он очень патриотичный, когда мы к нему ездили. В патриотической футболке вышел, разговаривал на украинском языке", – рассказывает Решетилова.

Михальчевский и Суханов написали официальный отказ, в связи с чем список сократился до 34 человек. Но, по мнению Решетиловой, он вскоре может снова пополнится двумя гражданами РФ, которых задержали на территории Украины в этом году.

"Есть некий Николай Покусаев. Его задержали вблизи Донецка 4 марта 2018 бойцы 57-й бригады. Он участвовал в боевых действиях, был задержан с оружием. Он уже получил приговор – четыре года. И буквально неделю назад было получено сообщение о том, что в зоне ООС задержан еще один гражданин России, мы еще не успели выяснить его имя и фамилию. Скорее всего, эти два человека войдут в список на обмен", – предполагает координатор центра.

Напомним, по состоянию на вечер 16 августа 22 заключенных россиянина просили Путина обменять их на украинцев. В ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы задержанные граждане РФ предоставили свои заявления

Также напомним, два крымских дезертира отказались писать письма о помиловании, мотивируя тем, что "они – русские офицеры и Путин о них знает".

Ранее сообщалось, что в ноябре 2016-го СБУ задержала двух бывших военных-дезертиров на границе с Крымом. Максим Одинцов и Александр Баранов служили в Крыму и во время аннексии полуострова нарушили присягу и перешли на сторону врага. Задержали мужчин на пункте пропуска "Чонгар", когда те выезжали из Крыма.