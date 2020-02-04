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Метель и мокрый снег: где ждать непогоды в Украине 4 февраля

4 февраля, 06:05

На дорогах страны будет царить гололедица

День святой Варвары

День святой Варвары / Фото: Pexels

В Украине сегодня, 4 февраля, будет царить теплая погода. Зима придет только в западные области – там ожидаются морозы и снежные метели. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"4 февраля в западных областях дождь и мокрый снег, днем на Прикарпатье и Закарпатье значительные осадки; в Карпатах ночью небольшой, днем сильный снег, метель. На остальной территории без осадков, только днем в северных, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь", – говорится в сообщении.

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Также синоптики прогнозируют на западе порывы ветра со скоростью 20-25 м/с. На дорогах будет гололедица. Температура днем установится на уровне 1-6 градусов тепла, на крайнем юге страны будет еще теплее – 7-12 градусов тепла. А вот в Карпатах будет холодно – 0-4 ° мороза.

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Отметим, что в этом году зима побила все рекорды – в большинстве областей (за исключением Карпат) украинцы не увидели привычных сугробов, метелей и не прочувствовали морозов хотя бы градусов в 10. Не исключением будет и последний месяц зимы, несмотря на довольно холодное начало. Читайте подробнее в материале "Сегодня" об аномальной погоде в феврале.

Смотрите также в сюжете, как в Харькове сурок Тимка дал прогноз прихода весны:

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