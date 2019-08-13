МИД Украины предупредил об опасности туристов, которые отдыхают в Греции и на Канарах

Из-за жары и пожаров в отдельных районах Греции и Канарских островов стало небезопасно

Фото: facebook.com/UkraineMFA

МИД Украины рекомендует своим гражданам ограничить передвижения отдельными районами Греции и Канарских островов в связи с жарой и пожарами.

Как сообщает Департамент консульской службы МИД Украины, пятый, самый высокий режим пожарной опасности "тревога", введен в регионах Аттика, Центральная Греция, в отдельных районах полуострова Пелопоннес (Коринфия, Арголида, Аркадия, Восточная Лакония). Также состояние противопожарной готовности, который соответствует четвертой категории опасности, объявлен в других районах полуострова Пелопоннес, на островах Эгейского моря, в Западной Греции, на Ионических островах.

"В связи с повышением температуры до +40 градусов и сильными ветрами и объявлением 10 августа в большинстве регионов Греции самых высоких четвертого и пятого режимов пожарной опасности Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины ограничить передвижение по указанным районам, находиться в безопасных местах с точки зрения пожарной безопасности, в возможной близости к воде, отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации, следовать инструкциям спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в расписании движения транспорта", - говорится в сообщении.

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Консульство Украины в Малаге в связи с мощными лесными пожарами в горной местности острова Гран-Канария и эвакуацией местного населения рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения горных и лесных зон этого острова, в частности в муниципалитетах Артенара, Гальдар и Техеда.

Лицам, которые находятся на острове Гран-Канария, следует проявлять повышенную бдительность и осторожность и отслеживать сообщения местных служб о развитии ситуации., отметили в МИД Украины.

Ранее мы писали, что о гонь охватил Гран-Канария – третий крупнейший остров из архипелага. Пожары не утихают с субботы, 10 августа, стихия распространилась на более чем тысячу гектаров леса. Тысячи человек вынужденно эвакуированы. Полиция подозревает – лес загорелся по вине 55-летнего местного жителя, который работал со сварочным аппаратом. Мужчину арестовали.

Также мы писали, что из-за жары и сильного ветра несколько регионов Греции охватили лесные пожары. Огонь почти добрался до столицы – Афин.

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