МИД Украины станет первым безбарьерным органом власти: что это значит

Министерство иностранных дел Украины станет первым безбарьерным из всех органов власти, что позволит обеспечить беспрепятственный доступ для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, сообщает пресс-служба ведомства.

Глава МИДа Дмитрий Кулеба и основатель инициативы "Доступно.UA" Дмитрий Щебетюк подписали меморандум о сотрудничестве.

"Я убежден, что путь к успеху Украины лежит через устранение барьеров. Процесс начинается с устранения физических барьеров для мобильности, но включает в себя также преодоление цивилизационных барьеров, препятствий для торговли и инвестиций и др. Мы обеспечим доступ к министерству не только людей с инвалидностью, но и для представителей других маломобильных групп населения: лиц с маленькими детьми, пожилых людей, тех, кто получил временную травму и др. Речь идет о базовом человеческом уважении, без которого невозможно представить успешную, развитую страну", – сказал Дмитрий Кулеба.

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Согласно тексту меморандума, общественная организация "Доступно.UA" проведет аудит зданий Министерства иностранных дел Украины в Киеве и прилегающих территорий по их доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. По результатам аудита ведомство получит рекомендации о повышении уровня безбарьерности объектов, находящихся в зданиях и на прилегающей территории, а также внутренних инструкциях обращения с соответствующими категориями лиц для обеспечения их беспрепятственного доступа в помещения.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине организуют комфортный доступ в жилые дома для маломобильных людей. Президент Владимир Зеленский подписал закон, в котором предусмотрены мероприятия, позволяющие приспособить жилье к потребностям лиц с инвалидностью.

Напомним, людей с инвалидностью в стране сейчас приблизительно 6% – около 2,6 млн. Люди с инвалидностью сталкиваются в жизни со множеством проблем, ведь инфраструктура в городах чаще всего не приспособлена для перемещения людей на колясках, а пандусов в городах днем с огнем не сыскать. Помимо этого, они часто подвергаются дискриминации, не могут найти работу и страдают от того, что их права повсеместно нарушаются. Читайте подробнее, как в Украине развивается инклюзия.

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