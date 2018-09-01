Минимум 50% автобусных перевозок в Украине являются нелегальными – Омелян

В Украине фиксируются случаи, когда перевозками в Россию занимаются "откровенно криминальные группировки"

По меньшей мере половина автобусных перевозок в Украине является незаконными и осуществляется без соответствующей документации. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Сейчас концентрируем свое внимание на ликвидации так называемых "черных перевозчиков". Это касается не только российского направления, но и всей Украины. По нашим оценкам, минимум 50% всех автобусных перевозок находятся в "серой" или в "черной" зоне, то есть компании или перевозчики вообще не имеют никаких документов или прав возить людей, автобусы переоборудованы с грубыми нарушениями безопасности", – сказал он.

Омелян также добавил, что на этой неделе во время рабочей поездки в Донецкую и Луганскую области были задокументированы многочисленные факты работы "черных" перевозчиков.

В частности, были зафиксированы случаи, когда "откровенно криминальные группировки" покрывают поездки в Россию.

"Безусловно, это будет иметь соответствующую реакцию со стороны Министерства инфраструктуры совместно с правоохранительными органами, Государственной службой безопасности на транспорте", – сказал он, добавил, что надеется на увеличение прозрачности в сфере транспортных перевозок благодаря внедрению электронного кабинета перевозчика.

Как известно, автобусы и маршрутки по всей стране инспектируют после череды резонансных ДТП с множеством смертельных исходов.

Напомним, в автобусах могут стать обязательными пассажирские ремни безопасности. Мининфраструктуры планирует ввести такое требование пока только для дальних автобусных маршрутов.