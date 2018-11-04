Министр энергетики США Рик Перри едет в Украину: названа причина

Сегодня, 16:28

Он также посетит Польшу, Венгрию и Чехию

Рик Перри. Фото: facebook.com/SecretaryPerry
Рик Перри. Фото: facebook.com/SecretaryPerry

С целью укрепления энергетического партнерства министр энергетики США Рик Перри приедет в Украину на следующей неделе. Кроме этого, он посетит Польшу, Венгрию и Чехию. Об этом сообщает Посольство США в Польше.

По его данным, Рик Перри обсудит с чиновниками вопросы ядерной энергетики, кибербезопасности, а также экспорта угля и сжиженного природного газа из США.

Отмечается, что во время саммита трех морей в Румынии, он дал старт новому Партнерству трансатлантического сотрудничества (Р-ТЕС), целью которого стало расширение сотрудничества США с европейскими союзниками.

Также глава минэнерго США планирует посетить в Украине Трипольскую станцию, которая получила первые поставки угля из США этим летом. Отмечается, что это стало результатом работы администрации президента США Дональда Трампа, которая ищет пути, чтобы предложить странам "альтернативы покупке угля и газа у России".

Кроме того, 1 ноября состоялся официальный визит немецкого канцлера Ангелы Меркель в Киев. В ходе своего визита в Украину она назвала три самых необходимых реформы, которые, по ее мнению, нужны Киеву.
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