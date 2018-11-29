Минкульт начал инвентаризацию мощей в пещерах Киево-Печерской лавры

Целью комиссии является проверка имеющихся церковных ценностей и святынь, которые были переданы Киево-Печерской лавре

Министерство культуры начало проверку наличия мощей в ближних и дальних пещерах Печерской лавры.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП. На сайте религиозной организации указано, что по инициативе Министерства культуры Украины была создана специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники министерства и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

"Целью комиссии является проверка имеющихся церковных ценностей и святынь, которые были переданы Киево-Печерской лавре, начиная с 1988 года – с момента открытия монастыря после возрождения", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Константинополь распустил РПЦ в Западной Европе

Наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел уже обсудил с членами комиссии процедуру проверки наличия ценностей.

"В первый день Рождественского поста члены комиссии начали проверку наличия мощей в ближних и дальних пещерах лавры. Работа комиссии проходит под наблюдением монахов, надзирателей пещер и членов духовного собора обители. По просьбе наместника обители, митрополита Павла, обзор алтарных помещений лаврских храмов осуществляется мужчинами, поскольку женщинам запрещается находиться в церковном алтаре", – рассказали детали в УПЦ МП.

Отмечается, что такая проверка происходит впервые за 30-летнюю историю возрожденной Киево-Печерской лавры.

Ранее директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш заявил, что Почаевская лавра, которой сейчас пользуется УПЦ МП, может изменить свою принадлежность после получения православной церковью Украины томоса об автокефалии. Такую же судьбу он прогнозирует и для Печерской лавры.

Напомним, ранее, согласно распоряжению Министерства культуры, храмы УПЦ обязали провести срочную инвентаризацию имущества. В Украине не исключают возможный незаконный вывоз культурных ценностей из церквей связи с изменениям в церковной среде из-за автокефалии.

Как сообщалось, в УПЦ МП заявили, что не будут присоединяться к единой церкви в Украине, а также разорвали отношения с Константинополем. Они не поддерживают предоставление Украине автокефалии Вселенским патриархатом.