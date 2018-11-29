Минкульт начал инвентаризацию мощей в пещерах Киево-Печерской лавры

Сегодня, 03:42

Целью комиссии является проверка имеющихся церковных ценностей и святынь, которые были переданы Киево-Печерской лавре

 

Минкульт начал инвентаризацию мощей в пещерах Киево-Печерской лавры
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Министерство культуры начало проверку наличия мощей в ближних и дальних пещерах Печерской лавры.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП. На сайте религиозной организации указано, что по инициативе Министерства культуры Украины была создана специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники министерства и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

"Целью комиссии является проверка имеющихся церковных ценностей и святынь, которые были переданы Киево-Печерской лавре, начиная с 1988 года – с момента открытия монастыря после возрождения", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел уже обсудил с членами комиссии процедуру проверки наличия ценностей.

"В первый день Рождественского поста члены комиссии начали проверку наличия мощей в ближних и дальних пещерах лавры. Работа комиссии проходит под наблюдением монахов, надзирателей пещер и членов духовного собора обители. По просьбе наместника обители, митрополита Павла, обзор алтарных помещений лаврских храмов осуществляется мужчинами, поскольку женщинам запрещается находиться в церковном алтаре", – рассказали детали в УПЦ МП.

Отмечается, что такая проверка происходит впервые за 30-летнюю историю возрожденной Киево-Печерской лавры.

Ранее директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш заявил, что Почаевская лавра, которой сейчас пользуется УПЦ МП, может изменить свою принадлежность после получения православной церковью Украины томоса об автокефалии. Такую же судьбу он прогнозирует и для Печерской лавры.

Напомним, ранее, согласно распоряжению Министерства культуры, храмы УПЦ обязали провести срочную инвентаризацию имущества. В Украине не исключают возможный незаконный вывоз культурных ценностей из церквей связи с изменениям в церковной среде из-за автокефалии.

Как сообщалось, в УПЦ МП заявили, что не будут присоединяться к единой церкви в Украине, а также разорвали отношения с Константинополем. Они не поддерживают предоставление Украине автокефалии Вселенским патриархатом.
лавра, МП, киево-печерская лавра, упц мп, упц, синод, автокефалия, томос

Вы сейчас просматриваете новость "Минкульт начал инвентаризацию мощей в пещерах Киево-Печерской лавры ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Свято-Успенская Почаевская лавра. Фото: facebook лавры

В Кабмине рассказали о дальнейшей судьбе Почаевской лавры

Сегодня, 01:03

Государство остается собственником этого комплекса

Другие страны

Вселенский патриарх Варфоломей. Фото: AFP

Константинополь распустил РПЦ в Западной Европе

Вчера, 17:53

Константинополь распустил Архиепископство русского прихода и отменил разрешение отправлять службу в 10 странах Западной Европы
Загрузка...

Украина

Вселенский патриархат. Фото: facebook.com/ecumenicalpatriarchate

В Стамбуле начался Священный Синод по Томосу для Украины

27 Ноября, 11:37

Советник президента Павленко уже успел встретиться с Вселенским патриархом Варфоломеем

Украина

Фото: president.gov.ua

Автокефалия УПЦ может быть оформлена в ближайшее время – Порошенко

24 Ноября, 16:53

Решение о предоставлении автокефалии было принято еще 11 октября

Украина

Фото: http://www.pochaev.org.ua

УПЦ МП отреагировала на отмену передачи Почаевской лавры

24 Ноября, 11:37

Решение Минюста может быть отменено в судебном порядке, считают в УПЦ МП

Украина

Свято-Успенская Почаевская лавра. Фото: facebook лавры

Минюст отменил передачу Почаевской лавры УПЦ МП

23 Ноября, 20:26

Регистратор осуществил государственную регистрацию права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры с нарушениями требований действующего законодательства
Загрузка...