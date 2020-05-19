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Минздрав о ситуации с эпидемией в Украине: онлайн-брифинг

19 мая, 09:05

Сергей Мартынец

В Украине ежедневно три-четыре сотни новых зараженных

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемической ситуации в Украине.

Напомним, что на утро 18 мая в Украине 18 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5 276 пациентов выздоровели. Только за воскресенье зафиксировано 325 новых случаев заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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А тем временем в Украине готовятся запустить массовое тестирование на антитела к COVID-19. Тесты иммуноферметного анализа (ИФА) позволяют определить, имеется ли у человека иммунитет к заболеванию. Максим Степанов заявил, что сейчас уже разработан механизм тестирования, где определен круг лиц и каким образом их будут тестировать. Он в понедельник подписал уже соответствующий приказ.

А тем временем в Кропивницком произошел неприятный инцидент – больной отдал крупную сумму за "бесплатное" лечение. Мужчина на лечение от COVID-19 потратил более 26 тысяч гривен, но теперь планирует судиться с Центральной городской больницей.

Журналисты показали "передовую" борьбы с коронавирусом в черновицкой больнице. В этом видео рассказывается об условиях лечения, историях заболевания и тяжелых моментах борьбы с коронавирусной болезнью:

Видео: tva.ua

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия Минздрав коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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