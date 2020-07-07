Минздрав обновил список стран "красной зоны": кого ждут ограничения

В нескольких государствах ситуация с коронавирусом улучшилась

Министерство здравоохранения обновило список стран так называемой "красной зоны", после прибытия из которых необходимо пройти обсервацию или сделать ПЦР-тест на коронавирус. Данные в список внесены по состоянию на 3 июля.

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Так, в "красную зону" вошли страны, показатель заболеваемости COVID-19 в которых превышает 40 на 100 тысяч населения.

В списке по-прежнему остаются Катар, США, Армения, Перу, Бахрейн, Бельгия, Оман, Беларусь, Кувейт, Сан-Томе и Принсипи, Французская Гвиана, Сингапур, Бразилия, Майотта, Россия, ОАЭ, Мальдивы, Чили, Панама, Боливия, Португалия, Молдова, Саудовская Аравия, Эквадор, Габон, Северная Македония, Франция, Доминиканская республика, Канада, Экваториальная Гвинея, Кабо Верде, Гондурас, Гвинея-Бисау, Колумбия, Южная Африка, Аргентина, Бангладеш, Азербайджан и Гватемала.

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В обновленный список вошли также Израиль, Казахстан, Теркс и Кайкос, Сейшельские острова, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, ЦАР, Мавритания, Ирак, Мексика, Палестина, Суринам, Египет, Коста-Рика, Пакистан, Черногория, Антигуа и Барбуда, Люксембург, Гаити и Сальвадор.

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При этом из "красной" в "зеленую" зону перешли Сан-Марино, Нидерланды, Джибути, Каймановы острова, Афганистан, Италия, Лихтенштейн. Данные по Великобритании, Испании и Швеции, которые ранее были в "красной" зоне, у Минздрава отсутствуют.

Ранее в Министерстве иностранных дел рассказали, кто из украинцев может въехать в ЕС несмотря на запрет.

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