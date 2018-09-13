Минздрав объявил войну фуфломицину: Супрун назвала 9 шагов

Министерство здравоохранения Украины разработало план борьбы с недобросовестными производителями медпрепаратов, сообщила глава ведомства Уляна Супрун на фоне недавнего доклада, согласно которому за прошлый год украинцы потратили 13,89 млрд грн на лекарства-пустышки.

"Чтобы уберечь украинцев от таких лекарств с командой министерства здравоохранения мы разработали реальный план действий. Шаг за шагом внедряем инструменты, чтобы защитить пациентов от недейственных лекарств и обеспечить доступ к эффективным препаратам", – пишет министр на своей странице в Facebook.

В частности, программа Минздрава включает девять пунктов, среди которых: внедрение международных нормативов лечения в украинскую медицинскую систему, программы "Доступные лекарства", Национального перечня лекарственных препаратов, системы электронного здоровья, а также появление лицензирования врачей. Кроме того, здравоохранительное ведомство перешло к закупкам лекарств через международные организации, создало Агентство по оценке медицинских технологий, а также разработало два важных законопроекта: об отмене выдачи разрешения на занятие народную медицину и об ограничении рекламы лекарственных препаратов.

"Это долговременная кампания, уже внедряется в действие!" – резюмировала министр, попросив максимальной поддержки у медицинского сообщества и общественности.

Напомним, что ранее мы публиковали список медицинских препаратов, о недоказанности эффективности которых заявил Минздрав.

Кроме того, мы также рассказывали, как распознать фальшивку в украинских аптеках.

Также ранее стало известно об успехах госпрограммы "До­­ступные лекарства" в Одессе.