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Опубликованы правила карантина в школах: инфографика

6 августа, 13:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Одно из главных условий – не допускать скопления детей в школах

Недавно Минздрав уже давал рекомендации относительно старта учебного года в школах, а теперь Министерство образования и науки дало свои рекомендации, как подготовить учебные заведения для безопасной работы в условиях пандемии. В ведомстве рассказали об условиях дистанцирования для учеников, а также у школьников могут появиться отдельные учебные кабинеты.

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Об этом говорится на сайте МОН.

Так, с 1 сентября в школах необходимо соблюдать социальное дистанцирование и правила гигиены, педагогам следует общаться с родителями преимущественно дистанционно, а ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате.

До старта учебного года владельцы учебных заведений должны обеспечить школы дезинфицирующими и моющими средствами, средствами индивидуальной защиты. Директора учреждений должны оборудовать в школах места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток.

Также руководству школ рекомендуется создать необходимые условия дистанцирования во избежание скопления учеников:

  • открыть несколько входов в здание;
  • увеличить расстояние между партами;
  • использовать разметку на полу для организованного движения по коридорам;
  • выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся;
  • использовать большие помещения – в частности актовые залы, рекреации, коридоры, адаптированные для нужд обучения;
  • при благоприятных погодных условиях проводить занятия на открытом воздухе;
  • установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся.
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Чтобы минимизировать передвижение учеников по школе предлагается закрепить по классам отдельные учебные кабинеты. Во время уроков учителям следует выбирать виды деятельности, которые минимизируют непосредственный физический контакт между учениками, в частности уменьшая количество коммуникационных упражнений.

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Также МОН рекомендует школам ввести гибкую структуру учебного года – предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации.

/ Фото: Минздрав

Как сообщали новости "Сегодня", в МОН назвали две даты начала учебы в украинских вузах. Оказывается, первокурсники и "магистры" начнут позже, чем студенты остальных курсов.

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школа карантин минобразования рекомендации учебный год МОН

Источник: Сегодня

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