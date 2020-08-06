Опубликованы правила карантина в школах: инфографика

Одно из главных условий – не допускать скопления детей в школах

Недавно Минздрав уже давал рекомендации относительно старта учебного года в школах, а теперь Министерство образования и науки дало свои рекомендации, как подготовить учебные заведения для безопасной работы в условиях пандемии. В ведомстве рассказали об условиях дистанцирования для учеников, а также у школьников могут появиться отдельные учебные кабинеты.

Реклама

Об этом говорится на сайте МОН.

Так, с 1 сентября в школах необходимо соблюдать социальное дистанцирование и правила гигиены, педагогам следует общаться с родителями преимущественно дистанционно, а ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате.

До старта учебного года владельцы учебных заведений должны обеспечить школы дезинфицирующими и моющими средствами, средствами индивидуальной защиты. Директора учреждений должны оборудовать в школах места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток.

Также руководству школ рекомендуется создать необходимые условия дистанцирования во избежание скопления учеников:

открыть несколько входов в здание;

увеличить расстояние между партами;

использовать разметку на полу для организованного движения по коридорам;

выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся;

использовать большие помещения – в частности актовые залы, рекреации, коридоры, адаптированные для нужд обучения;

при благоприятных погодных условиях проводить занятия на открытом воздухе;

установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся.

Реклама

Чтобы минимизировать передвижение учеников по школе предлагается закрепить по классам отдельные учебные кабинеты. Во время уроков учителям следует выбирать виды деятельности, которые минимизируют непосредственный физический контакт между учениками, в частности уменьшая количество коммуникационных упражнений.

Также МОН рекомендует школам ввести гибкую структуру учебного года – предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации.

/ Фото: Минздрав

Как сообщали новости "Сегодня", в МОН назвали две даты начала учебы в украинских вузах. Оказывается, первокурсники и "магистры" начнут позже, чем студенты остальных курсов.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама