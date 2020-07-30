Учеба в школах с 1 сентября: Минздрав дал рекомендации по борьбе с коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который назвал средневековым подходом выработку коллективного иммунитета к коронавирусу , подписал постановление "Об утверждении временных рекомендаций об организации противоэпидемиологических мероприятий в заведениях образования в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

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Документ, который касается организации учебного процесса в школах, техникумах и вузах, на своей странице в Facebook опубликовала руководитель Киевского департамента образования Елена Фиданян.

Согласно постановлению:

к работе не допускаются работники заведения с температурой более 37,2 °C;

ученики и работники школ, техникумов, университетов и т.д. должны понимать меры профилактики против COVID-19, а также уметь распознавать симптомы заболевания;

руководитель учреждения должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей;

учителя перед занятиями опрашивают учеников о самочувствии и обследуют на признаки респираторных заболеваний;

если у ученика/ученицы обнаружили симптомы заболевания при отсутствии родителей, его/ее рекомендуют временно изолировать в специально отведенном помещении и проинформировать об этом родителей;

передвигаться и заходить в помещение школы нужно в маске, во время занятий маску можно не использовать;

минимизировать перемещения учеников в заведении – например, проводить все занятия в одном кабинете;

составить расписание так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время;

по возможности обеспечить проведение занятий на свежем воздухе;

в туалетах должны быть антисептики, жидкое мыло и бумажные полотенца (или электросушилки для рук). Использование многоразовых полотенец запрещено;

проветривать классы после каждого занятия в течение 10 минут

разместить на территории заведения контейнеры для использованных средств индивидуальной защиты с надписью "ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАСКИ И ПЕРЧАТКИ".

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Ответственность за соблюдением временных рекомендаций возложена на учредителя (владельца) и руководителя заведения образования.

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