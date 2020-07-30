Учеба в школах с 1 сентября: Минздрав дал рекомендации по борьбе с коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который назвал средневековым подходом выработку коллективного иммунитета к коронавирусу , подписал постановление "Об утверждении временных рекомендаций об организации противоэпидемиологических мероприятий в заведениях образования в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".
Документ, который касается организации учебного процесса в школах, техникумах и вузах, на своей странице в Facebook опубликовала руководитель Киевского департамента образования Елена Фиданян.
Согласно постановлению:
- к работе не допускаются работники заведения с температурой более 37,2 °C;
- ученики и работники школ, техникумов, университетов и т.д. должны понимать меры профилактики против COVID-19, а также уметь распознавать симптомы заболевания;
- руководитель учреждения должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей;
- учителя перед занятиями опрашивают учеников о самочувствии и обследуют на признаки респираторных заболеваний;
- если у ученика/ученицы обнаружили симптомы заболевания при отсутствии родителей, его/ее рекомендуют временно изолировать в специально отведенном помещении и проинформировать об этом родителей;
- передвигаться и заходить в помещение школы нужно в маске, во время занятий маску можно не использовать;
- минимизировать перемещения учеников в заведении – например, проводить все занятия в одном кабинете;
- составить расписание так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время;
- по возможности обеспечить проведение занятий на свежем воздухе;
- в туалетах должны быть антисептики, жидкое мыло и бумажные полотенца (или электросушилки для рук). Использование многоразовых полотенец запрещено;
- проветривать классы после каждого занятия в течение 10 минут
- разместить на территории заведения контейнеры для использованных средств индивидуальной защиты с надписью "ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАСКИ И ПЕРЧАТКИ".
Ответственность за соблюдением временных рекомендаций возложена на учредителя (владельца) и руководителя заведения образования.
Напомним, 29 июля в Киеве произошла рекордная вспышка коронавируса – 199 новых заражений.
Ранее сообщалось, что в Украине на 30 июля коронавирус подтвердили у 1197 человек, что тоже является антирекордом.
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