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Учеба в школах с 1 сентября: Минздрав дал рекомендации по борьбе с коронавирусом

30 июля, 15:08

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В учебных заведениях изменится расписание уроков

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который назвал средневековым подходом выработку коллективного иммунитета к коронавирусу , подписал постановление "Об утверждении временных рекомендаций об организации противоэпидемиологических мероприятий в заведениях образования в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

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Документ, который касается организации учебного процесса в школах, техникумах и вузах, на своей странице в Facebook опубликовала руководитель Киевского департамента образования Елена Фиданян.

Согласно постановлению:

  • к работе не допускаются работники заведения с температурой более 37,2 °C;
  • ученики и работники школ, техникумов, университетов и т.д. должны понимать меры профилактики против COVID-19, а также уметь распознавать симптомы заболевания;
  • руководитель учреждения должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей;
  • учителя перед занятиями опрашивают учеников о самочувствии и обследуют на признаки респираторных заболеваний;
  • если у ученика/ученицы обнаружили симптомы заболевания при отсутствии родителей, его/ее рекомендуют временно изолировать в специально отведенном помещении и проинформировать об этом родителей;
  • передвигаться и заходить в помещение школы нужно в маске, во время занятий маску можно не использовать;
  • минимизировать перемещения учеников в заведении – например, проводить все занятия в одном кабинете;
  • составить расписание так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время;
  • по возможности обеспечить проведение занятий на свежем воздухе;
  • в туалетах должны быть антисептики, жидкое мыло и бумажные полотенца (или электросушилки для рук). Использование многоразовых полотенец запрещено;
  • проветривать классы после каждого занятия в течение 10 минут
  • разместить на территории заведения контейнеры для использованных средств индивидуальной защиты с надписью "ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАСКИ И ПЕРЧАТКИ".

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Ответственность за соблюдением временных рекомендаций возложена на учредителя (владельца) и руководителя заведения образования.

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Напомним, 29 июля в Киеве произошла рекордная вспышка коронавируса – 199 новых заражений.

Ранее сообщалось, что в Украине на 30 июля коронавирус подтвердили у 1197 человек, что тоже является антирекордом.

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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школа карантин вузы учеба постановление коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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