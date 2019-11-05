Митрополита Онуфрия поздравили с 75-летием

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Митрополиту Онуфрию исполнилось 75 лет.

Свой юбилей, как сообщили в УПЦ, Блаженнейший решил праздновать скромно – молитвой на малой родине. Поехал на Буковину.

Ореста Владимировича Березовского – именно так до пострижения звали Митрополита Онуфрия – Предстоятелем Украинской Православной Церкви выбрали в 2014 году. Священнослужители отмечают его весомый вклад в развитие православия и укрепления духовных традиций в Украине. И называют мужественным защитником священных канонов даже в самые сложные времена.

"Очень много в наше время говорят и о патриотизме, и о вере. Но что такое патриотизм? Это умение каждого человека делать все на благо своей Родины, своего народа. И Блаженнейший – именно такой человек. Он – добрый пастырь, который готов положить свою душу, свою жизнь за веру своей Церкви", – заявил Митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами Украинской православной церкви Антоний.

"То, что Господь избрал именно Блаженнейшего Онуфрия Предстоятелем Церкви пять лет назад – это настоящее счастье для Украины, для всех украинцев. То, что именно такой Предстоятель – любящий, верующий, является таким образцом истинной православной веры. И мы все берем с него пример", – заявил народный депутат Украины Вадим Новинский.

Напомним, в июне в Киево-Печерской лавре прошли торжествав честь предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия. Верующие отмечали пятилетие интронизации предстоятеля Украинской православной церкви питрополита Онуфрия.

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