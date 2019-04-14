Мода на бег: почему она захлестнула мир и как начать – советы профи и лайфхаки

Участники марафонов лечат стрессы и занимаются благотворительностью

Спортивный туризм. И город увидел, и о здоровье позаботился. А еще — собрал денег для тех, кому они нужны для борьбы за жизнь. Фото: Run Ukraine.

В первом в 2010 году на пробег Nova Poshta Kyiv Half Marathon вышло только 300 человек. А в воскресенье, чтобы преодолеть дистанцию в 21 км, на Контактовой площади стартовало 13 000 бегунов! Сегодня украинцы надевают кроссовки не только ради красивой фигуры и здоровья, а чтоб научиться преодолевать трудности и помогать другим. По данным Run Ukraine, участникам полумарафонов удавалось собрать от 21 до 900 тыс. грн на благотворительность! Мероприятие проводили не один, а два дня. Даже Виталий Кличко пробежал 10 км! Почему бег стал таким модным даже среди тех, кто прежде не занимался спортом, выяснили "Сегодня".

Олимпиец: "крылья" и 33 удара в минуту

28-летний украинский легкоатлет Игорь Олефиренко специализируется на марафонском беге. Он — участник Олимпийских игр 2016 в Бразилии.

"Мама хотела, чтобы я стал музыкантом, — вспоминает олимпиец. — Но мой преподаватель фортепиано выпивал, поэтому я часто сидел один на занятии посреди актового зала. Неудивительно, что мне больше нравился кружок по легкой атлетике. Там тренер постоянно менял места тренировок: в лесах, парках, на площадках. Он привил мне любовь к спорту. У нас была бедная семья, и я понимал, что спорт — это моя дорога в жизнь. С самого детства я точно знал, кем хочу стать, когда вырасту. Я по телевизору увидел трансляцию марафона в Нью-Йорке, меня впечатлила поддержка атлетов толпой, красивые виды мегаполиса. С тех пор я тренируюсь по 12—13 раз в неделю круглый год. Я меряю пульс каждый раз после пробуждения – это крайне важно для марафонца. У меня -33 удара сердца в минуту, что говорит о моей хорошей форме. (Норма для мужчин — от 60 ударов. — Авт.)".

Получение лицензии на Олимпийские игры было ключевым моментом в карьере Игоря.

"Первую половину дистанции нужно просто "спать" — бежать в группе других спортсменов, — говорит легкоатлет. — Самое сложное начинается после 30 км — там работает не тело, а психика. Это и есть профессионализм — характер, который ты воспитывал в себе во время тренировок. В Рио-де-Жанейро я добегал дистанцию почти в коматозном состоянии! И как только я пересек финишную линию, ничего не видел, мне будто выключили свет. Брат потом рассказывал: трансляция оборвалась на том моменте, когда у меня "сложились крылья" (татуировка на спине. — Авт.)".

Мы попросили Игоря поделиться профессиональными лайфхаками.

"Не нужно ориентироваться на результаты профессионалов, — советует олимпиец. — Получайте удовольствие от пробежек! Хотя бы 2 раза в год сдавайте кардиограмму. В последнюю неделю перед марафоном старайтесь сохранить силы. Подберите свои изотоники (напитки, которые поддерживают оптимальный баланс жидкости и электролитов в организме, — Авт.) и начните употреблять их за несколько месяцев до марафона, чтобы желудок успел привыкнуть. В день пробега лучшие друзья марафонца — спазмолитики и вазелин, чтобы смазать им натертые одеждой места на теле".

Хороший показатель! После сна у Игоря 33 удара сердца в минуту. Фото: И. Олефиренко

Любитель: 9 км могущества

Киевлянин Андрей Козюра начал заниматься бегом несколько лет назад. Главной мотивацией для него стало духовное развитие. Именно благодаря спорту, как считает наш герой, можно развить в себе лучшие качества и тренировать самодисциплину. Благодаря бегу он научился преодолевать трудности и воспитал в себе выносливость.

"Самая необычная тренировка в моей жизни произошла в августе год назад, — делится Андрей. — Я тогда поздним вечером бежал по сумрачным улицам Троещины. Спустя 4 км я был насквозь мокрый от пота и значительно снизил скорость. Спустя 35 минут пробежки что-то в организме изменяется и наступает ощущение свободы. За это я люблю бег. В тот момент мне почему-то вспомнился фильм "Область тьмы", где главный герой нашел таблетку, которая обостряла все его чувства в несколько раз. И он благодаря этому ощущал себя Всемогущим. Пробежав 9 км, я ощущал что-то подобное, причем без использования допингов! У меня обострялось обоняние, я различал все запахи парфюмов у прохожих. Мозг заработал так продуктивно, что я смог с точностью рассчитать, сколько секунд мне нужно потратить, чтоб добежать до светофора к тому моменту, когда на нем загорится зеленый. Эмоции от такого уровня внутренней "безграничности" пробирают до слез. После девятого километра эйфория проходит, но чувство бодрости остается до самого утра. Для меня спорт — больше чем физическая активность: благодаря бегу можно осознать свой безграничный потенциал. Раньше мне удавалось постичь такое только в молитве".

Начал бегать ради дисциплины. Фото: А. Козюра

Медалистка: о "серебре" и знакомствах

Ирина Лищинская в 2008 году стала серебряным призером Олимпийских игр в Пекине. В 2014 году она основала клуб для бегунов RUN BASE KYIV. Сегодня Ирина — не только его организатор, но и тренер и занимает должность спортивного директора Run Ukraine. К открытию сезона полумарафонов "Сегодня" удалось пообщаться с Ириной Лещинской о ее спортивной карьере и получить несколько советов, как подготовиться к пробегу.

"Уже прошло то время, когда к бегу я относилась, как к карьере, — рассказывает Ирина. — Сейчас занятия спортом просто доставляют мне удовольствие. Поэтому бег — это скорее о развитии своих качеств. Меня всегда очень мотивировал тренер. Он учитывал мои возможности, а ведь бывает так, что ради быстрого достижения результата спортсменов часто доводят до изнеможения. Отсюда так много разрушенных судеб. Поэтому я всегда советую не пренебрегать расслабляющими массажами и отдыхом. Перед тем, как получить серебряную медаль, я долго и упорно работала над восстановлением формы после родов. И когда это произошло, я ощущала счастье и удовлетворение, что снова обрела форму, и гордость перед страной за свою победу. Сейчас в нашем клубе 15 семейных пар, 5 из них познакомились благодаря RUN BASE KYIV. Самой младшей участнице было 12 лет, а самому старшему бегуну — 57. Мы бегаем круглый год. А когда начинается весна, мы каждую субботу выбираемся в город — так гораздо интереснее бегать, чем просто по стадиону. Каждую субботу стартуем от ресторана быстрого питания на Почтовой пощади. Сначала там собирались только мы, а потом это место стало культовым и для других групп спортсменов".

Пешеходный мост. Любимый маршрут клуба — вдоль Днепра. Фото: RUN BASE KYIV

Организатор: забег как философия жизни

Дмитрий Черницкий, генеральный менеджер Run Ukraine, начал регулярно бегать 15 лет назад, когда еще работал в сфере рекламы.

"Чем больше у меня было напряга на работе, тем больше я бегал, — вспоминает Дмитрий. — Я никогда не был профессиональным атлетом. Бег играл балансирующую роль в моей жизни: время, потраченное на него, было возможностью отдохнуть и побыть собой. Благодаря этому я понял, что занимаюсь в жизни не тем, что мне нравится, и загорелся идеей марафона. Сейчас "бег" — моя жизненная философия. В этом спорте я нашел отображение всех своих ценностей: здоровый и активный образ жизни, возможность заниматься благотворительностью. Я наблюдаю, что сейчас не здоровье мотивирует людей заниматься бегом. Этот вид спорта стал универсальным инструментом саморазвития личности, который доступен каждому. Кто-то бегает, чтобы собрать деньги для детей с инвалидностью или для бездомных животных, чтобы стать для кого-то примером. Я начал свое дело".

В рамках Run Ukraine можно принять участие в фандрайзинге (добровольном сборе пожертвований). Организация сотрудничает с благотворительными фондами, которые заявляют свою цель и сумму сбора средств, после чего привлекают активистов, которые обязуются собрать необходимое количество денег на нужды фонда. Часто для этого привлекают знаменитостей и спортсменов.

"Когда я начал заниматься организацией пробегов, я многого не знал, — делится Дмитрий. — Но к любым трудностям я относился не как к проблеме, а как к вопросу, который можно решить. Сейчас некоторые города идут нам навстречу, поддерживают, организовывая международные пресс-туры. Иногда в забеге принимает участие до 45 стран! Ведь марафон — это социальное событие, которое объединяет людей для достижения положительной цели. Кроме того, у марафона есть туристическая функция: участники могут увидеть на маршруте от 15 до 25 достопримечательностей. Через год мы хотели бы провести забег в горной местности Украины, потому что скучно постоянно бегать только по шоссе. Наша глобальная цель — создать мероприятие по типу "Тур де Франс", только беговое и в Украине".















"Здорово бегать, пока город спит"

Ровенчанка Татьяна Демченко начала бегать четыре года назад, хотя всегда предпочитала занятия в зале. Все началось с того, что она захотела восстановить форму после родов и улучшить здоровье, но сегодня мотивация другая.

"Больше всего меня мотивируют групповые забеги, — поделилась Татьяна. — Мой муж работает в Киеве, я приехала к нему лишь на выходные. Вечером у нас должна была быть вечеринка. Но как только я увидела у кого-то из знакомых в Instagram пост об утренней пробежке в ботаническом саду, на которой соберутся тренеры со всей Украины, я решила отказаться от вечеринки с алкоголем, чтобы встать пораньше. И не пожалела! Это незабываемо — бегать, когда город спит. Нет ничего лучше, чем наблюдать восход над городом и дышать свежим воздухом. Многие не могут заставить себя вставать по утрам, верно? Но рядом со мной бежал мальчик с ДЦП — ох как это мотивирует! Сейчас бегают все, даже собаки. Например, тренер Андрей Хомицкий всегда в компании своего стаффордширского бультерьера. А я хоть и бегаю всего несколько километров, задалась целью поехать на пробежку по пляжам Одессы. С бегунами очень легко найти общий язык, и даже в компании с незнакомыми людьми можно чувствовать дух команды. Никто не бросает тех, кто бежит медленнее. А если тебя по дороге на тренировку увидят в костюме — подвезут".

Команда. Таня с тренерами и бультерьером-спортсменом. Фото: Т. Демченко

Безопасные пробежки

Врач-реабилитолог Андрей Чумак напоминает: понятия "физкультура" и "спорт" — разные.

"Первое направлено на развитие физических способностей человека и поддержание здоровья. Второе — на зрелища и максимальный результат. Именно поэтому спорт достаточно травматичен: по статистике, 65% бегунов травмируются ежегодно. В среднем на 100 часов бега приходится одна травма. Причины — повышенные нагрузки и слишком твердая поверхность: асфальт — далеко не лучший вариант для начинающего бегуна. Чтобы избежать травм, нужно учитывать уровень подготовки и физические особенности, выбирать правильную обувь с амортизацией. Кроссовки для бега не делаются из кожи, потому что должны быть гибкими. Плотные материалы используют только в пятке, но они не должны соприкасаться с сухожилием".

Ирина Лищинская, заслуженный мастер спорта и тренер по легкой атлетике, советует обратиться к инструктору перед тем, как заняться бегом.

"Чтобы стать на лыжи, люди учатся, а в беге учебой пренебрегают. А ведь при беге тоже нужно учиться правильной технике движений, знать, как правильно ставить стопу и отталкиваться от земли. Правильная пробежка — та, когда ты совсем не прикладываешь усилий, чтобы совершить новое движение. Регулярность тренировок и программа, подходящая вашему организму — принципы, при которых бег будет укреплять здоровье, а не портить его".

Напомним,

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АВТОР: Ольга Карась Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.