Могут быть смерчи и град: как в Украине изменится погода на выходных

В Украине станет больше дождей, а жара немного спадет

На выходных в Украине все еще будет жарко, несмотря на незначительное "похолодание" – в воскресенье температура спадет всего на 5-6 градусов. Также 13-14 июня пройдут периодические дожди, и даже будут греметь грозы. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, Украина в ближайшие пару дней будет под влиянием циклонов (Nadine, Оctavia 1 и Octavia 2) и атмосферных фронтов. В субботу западные дожди уже продвинутся постепенно дальше по нашей территории, а в воскресенье неустойчивая атмосфера охватит большинство украинских областей. Разве что восток страны будет сухим и жарким.

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"Учитывая значительные контрасты – перед северным фронтом 30-36 градусов, а за фронтом 20-25 градусов – в зонах дождей будут греметь грозы, могут локально мгновенно возникать сильные ливни, шквалы, град и даже есть вероятность смерчей. Хотя завтра, 13 июня, жара еще удержится, однако уже в воскресенье ожидается комфортное снижение температуры воздуха. 13 июня в большинстве областей Украины 30-35 градусов, на западе 25-29 градусов. 14-го днем ​​уже 23-29 градусов, на востоке 28-33 градуса", – написала Диденко.

В Киеве в субботу еще будет солнце и жара 30-32 градуса, однако уже во второй половине дня начнут собираться облака и вечером ожидается дождь с грозой. 14 июня в столице пройдут периодические грозовые дожди и ослабнет жара до 25-27 градусов.

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"Кстати говоря – вода в Днепре уже 20 градусов", – добавила синоптик.

Несмотря на сильную жару в последние дни, на западе страны не на шутку разошлась стихия – улицы затапливало, а сильный ветер вырывал с корнем деревья. Смотрите фото и видео, что натворила непогода во Львове.

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