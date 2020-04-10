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  1. Последние новости Украины

Мокро, но по-весеннему тепло: прогноз погоды на пятницу

10 апреля, 08:47

Станислав Кожемякин

Xолодный атмосферный фронт принес в Украину дожди и облачность

Солнечную и почти летнюю погоду, которая радовала украинцев 9 апреля, сменят похолодание и осадки либо же облачность по всей стране.

Об этом сообщили 10 апреля в Украинском гидрометцентре.

В частности, слабые дожди ожидаются в восточных, северных и центральных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях. Кроме того, в Черниговской, Киевской и Сумской областях будет капать и ночью.

В остальной части страны – на западе и юге – ожидается переменная облачность, но без существенных осадков.

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Сравнительно с предыдущим днем, столбики термометров несколько опустятся: днем в южных, восточных областях, а также на Закарпатье обещают от 16 до 21 градуса тепла, в северных, западных и в центре – от 11 до 15.

Ночью температура опустится до 5-8 тепла на западе, севере, в центре и в Одесской области, а также до 2-5 градусов на востоке страны.

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Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/c.

Напомним, как уже сообщалось, теплая и сухая погода в Украине удерживалась антициклоном Loris, а вот 10 апреля пришел холодный атмосферный фронт, который и стал причиной осадков.

А вот еще менее двух недель назад в Украину заглянула зима: 31 марта в Киеве пошел снег. В Сети пользователи публиковали фото и видео неожиданных осадков.

Видео: Сегодня

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погода дождь прогноз погоды Укргидрометцентр погода в Украине

Источник: Сегодня

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