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  1. Последние новости Украины

Почти лето и ни единой тучки: синоптики пообещали еще большее потепление

9 апреля, 08:08

Тина Наринецкая

Ночами в стране до сих пор заморозки

В Украине сегодня, 9 апреля, будет тепло и солнечно. Осадков в стране синоптики не прогнозируют, рассказали в Украинском гидрометцентре.

"В Украине 9 апреля без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с", – говорится в сообщении.

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Температура установится на уровне ​​15 -20 градусов тепла. На западе страны будет теплее всего – тут прогреет до 22 градусов тепла. На Левобережье ожидаются 14-17 градусов тепла, а в горных районах – 10-15 градусов тепла.

Также 9 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В тренде
Дожди уже близко: в ближайшие дни изменится погода

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

Какая погода в Украине была в марте – смотрите в сюжете "Сегодня":

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