Мокрый Новый год, а потом снова потеплеет: прогноз погоды на начало 2020 года

Новый, 2020 год, украинцев встретит еще неприятной погодой, но это ненадолго

/ Фото: Сегодня

Погода на Новый год обещает быть мерзкой, а вот в первых числах 2020-го она немного исправится – со 2 января прекратятся осадки, а с 3-го числа будет плюсовая температура днем по всей территории страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, во вторник, 31 декабря, в западных, центральных и северных областях мокрый снег будет сменяться дождями (в зависимости от температуры воздуха). На востоке и юге без осадков. Температура 2-5 градусов днем и до -3 ночью. В Киеве 2-4 тепла и мокрый снег с дождем.

В среду, 1 января, мокрый снег почти по всей Украине, за исключением некоторых западных областей. Температура воздуха от -1 до +2 днем и такая же ночью. В Киеве от -1 до +1 и мокрый снег.

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В четверг, 2 января, осадки прекратятся по всей стране, ожидается переменная облачность, будет даже временами выходить солнце. Температурный режим останется на уровне среды. В Киеве -1+1 и сухо.

В пятницу, 3 января, немного потеплеет: на западе и юге до +4, в Одесской области до +5. В остальных регионах от 0 до 3 градусов тепла. В Киеве 1-3 градуса выше нуля. Осадков синоптики нигде не прогнозируют. А вот ночью станет чуть-чуть холодней – до -4.

В субботу, 4 января, погода будет абсолютно идентична пятничной – до 3-4 градусов тепла днем и до -4 ночью.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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