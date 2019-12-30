Новый год встретим с мерзкой погодой: синоптик уточнила прогноз

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Прогноз погоды на новогоднюю ночь не очень приятный – мокрый снег, дождь и гололед из-за небольшого мороза. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 31 декабря в течение дня мокрый снег, местами с дождем, будет выпадать на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории – без существенных осадков.

"В дальнейшем, ближе к вечеру вторника, и в ночь на Новый год, то есть, на 1 января, мокрый снег распространится на большую часть Украины. Только юг избежит существенных осадков. Поскольку именно днем ​​31 декабря и ночью 1 января вот этот небольшой мороз начнет размываться слабыми "плюсами", то и снег местами будет переходить в дождь. 31 декабря и 1 января в Украине ожидается усиление северо-западного ветра до сильного. Несмотря на потепление, будет некомфортно. Ближайшей ночью в Украине ожидается небольшой мороз – дороги и тротуары будут скользкими, гололед", – написала Диденко.

Синоптик сообщила, что 1 января будет облачно, в центре, на востоке и юге – небольшие осадки. Сухо будет на севере и западе, а на Волыни возможно даже солнце.

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В Киеве осадки 31 декабря начнутся во второй половине дня – мокрый снег, дождь. В новогоднюю ночь снег может переходить в дождь из-за потепления, а 1 января осадки прекратятся.

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Согласно данным Укргидрометцентра, температура воздуха днем во вторник 2-5 градусов тепла, а в новогоднюю ночь – 1-3 градуса мороза.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

А тем временем Новый год все ближе, но настоящие снег и морозы, кажется, не торопятся в Украину – пока что за окном дожди и сырость. Более того, в первый день 2020 года будет плюсовая температура. Читайте подробней в прогнозе погоды в Украине на неделю.

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