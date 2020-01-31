Мокрый снег и метель: какая погода ждет украинцев в последний день января (карта)

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В Украине в пятницу, 31 января, синоптики прогнозируют мокрый снег и дожди, а в Карпатах ожидаются сильный снег и метель. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"31 января в Украине облачно. Ночью в западных, Черниговской и Сумской областях, днем ​​в Украине, кроме юго-востока, небольшой, в западной части умеренный мокрый снег и дождь. В Карпатах ночью умеренный, днем ​​значительный снег, метель", – говорится в сообщении.

На севере Левобережья и в Карпатском регионе на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер синоптики прогнозируют западный и юго-западный, 7-12 м / с. В западных областях будут порывы 15-20 м / с.

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Температура по стране установится на уровне ​​1-6 градусов, в южной части – до 8 градусов тепла. А в Карпатах будет намного холоднее – 0-5 градусов мороза.

Ранее мы писали, что в Украине из-за сильного ветра и осадков без электроснабжения остались 602 населенных пункта в двух областях.

Также новости "Сегодня" сообщали, что последний зимний месяц – февраль – будет чрезвычайно теплым. Более того, как прогнозируют синоптики, Украину посреди зимы зальют дожди, а температура воздуха днем временами будет подниматься выше 10 градусов тепла.

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