Мокрый снег и ураганный ветер: в Украине непогода обесточила более 600 населенных пунктов

Без света остались люди в двух областях

/ Фото: Pixabay

В Украине из-за сильного ветра и осадков без электроснабжения остались 602 населенных пункта в двух областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях", – говорится в сообщении.

В частности, в Сумской области непогода обесточила 440 населенных пунктов, а в Черниговской – 162. Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

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Ранее мы писали, что в курортной Кирилловке в Запорожской области бушевал шторм – непогода натворила в поселке много беды. Волны чуть не унесли в море домики базы отдыха, а сильный ветер вырывал с корнем деревья.

Также новости "Сегодня" сообщали, что последний зимний месяц – февраль – будет чрезвычайно теплым. Более того, как прогнозируют синоптики, Украину посреди зимы зальют дожди, а температура воздуха днем временами будет подниматься выше 10 градусов тепла.

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