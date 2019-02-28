Мокрый снег и похолодание: какой будет погода в первые дни весны
Синоптики предупреждают о сильном ветре, морозных ночах, но погода наладится
Календарная весна в Украине начнется с мокрого снега почти по всей территории страны, а 2 марта на смену непогоде придет небольшое похолодание. Ночью местами температура упадет до 6 градусов мороза.
Как сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко, причиной похолодания и осадков будет циклон с северо-востока.
"Дебют весны будет ветреным, холодным и с небольшим мокрым снегом. Не даст нам порадоваться в полной мере пакостный циклон с северо-востока. 1 марта в Украине ожидаются в течение дня скромненькие 0-3 градуса (выше нуля), на юге и западе 3-8 градусов. Мокрый снег преимущественно пройдет на востоке, севере и в большинстве центральных областей … В Киеве 1 марта будет ветреным, влажным и прохладным. В дневные часы 0-2 градуса (тепла)", – написала она.
Как сообщили в Укргидрометцентре, в пятницу, 1 марта, без осадков будет только в западных областях. Там завтра днем будет 4-6 тепла, на Закарпатье до +9; ночью – 0-2 тепла.
А вот в центральных, северных, восточных и южных областях синоптики подтверждают прогноз Диденко – везде мокрый снег, температура днем 2-4 тепла, на юге 6-8 выше нуля. Ночью 1-3 тепла.
Также синоптики предупреждают о сильном ветре в первый день весны – до 15-20 м/с.
А вот в субботу,2 марта, в Украине придет похолодание, но практически прекратятся осадки. Так, в западных областях температура будет колебаться от -1 до +1 днем и до -5 ночью. Осадков не ожидается.
В центральных, северных и восточных областях будет также от -1 до +1, местами до -3. Ночью 3-5 градусов мороза. Снег будет идти в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
На юге будет "теплее" всего – 2-4 градуса выше нуля днем, но 1-3 мороза ночью. Без осадков.
Напомним, ранее во Львове сурок Маруся предсказала раннюю весну. Согласно последним наблюдениям за самкой и другими животными, весна будет ранней и наступит примерно в середине марта и можно надеяться на устойчивое тепло.
Кроме того, харьковский сурок Тимка также спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.
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