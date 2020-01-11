Морозно и сухо: какие сюрпризы подготовила погода для украинцев

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В Украине в воскресенье, 12 января, небольшой мокрый снег ожидается только ночью и утром в восточных, Запорожской, Днепропетровской областях, в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без существенных осадков, лишь ночью и утром в восточных, Запорожской, Днепропетровской областях и в Карпатах небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла (днем в западных областях и на юге Одесской области 1-6° тепла)", – говорится в сообщении.

В Киеве и области 12 января без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 0-2° мороза, днем ​​0-2° тепла, на Киевщине ночью 0-3° мороза, днем ​​0-2° тепла.

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В Украине 13-14 января осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем ​​1-6° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем ​​0-5° мороза.

На Киевщине в начале недели осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем ​​1-6° тепла.

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Согласно прогнозу, 15-16 января в Украине температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, в Карпатском регионе до 8° мороза; днем 1-7° тепла. Без осадков.

В столичном регионе 15-16 январю будет сухо. Температура ночью от 1 ° тепла до 4° мороза, днем ​​1-6° тепла.

Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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