Морозы отменяются, доставайте зонтики: синоптики дали прогноз до конца недели

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

В четверг, 30 января, в Украине ожидается ослабление действия балтийского циклона – станет меньше осадков, а температура воздуха останется плюсовой.

Так, по данным Укргидрометцентра, 30 января в Украине будет идти снег и мокрый снег в нескольких областях. Часть Украины окажется под воздействием антициклона, но картину сильно испортит западный ветер с порывами до 12 м/с.

На востоке небольшой снег возможен только в Полтаве, в остальных городах – сухо. Ночью от 0 до +2 градусов, днем от +1 до +5 градусов.

В южных областях сухо, без осадков. Ночью от 0 до +3 градусов, днем потеплеет до +5 +8 градусов. В Крыму солнечно, ночью +2 +4 градуса, днем +6 +8 градусов.

На севере страны будет идти сильный мокрый снег. Синоптики предупреждают об ухудшении ситуации на дорогах. Ночью от 0 до +2 градусов. Днем до +4 градусов.

В западных и центральных областях будет идти небольшой мокрый снег. Ночью от 0 до +2 градусов, днем от +2 до +4 градусов.

В Киеве 30 января пройдет мокрый снег. Ночью от -1 до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +1 +3 градусов.

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В пятницу, 31 января, в Украине, кроме востока и юго-востока, небольшой мокрый снег и дождь, днем в западной части умеренные осадки.

На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7−12 м/с, в западных областях местами порывы 15−20 м/с.

Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 мороза, днем 0−5 градусов тепла, в южной части 4−9 градусов тепла.

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В Карпатах — ночью умеренный, днем значительный снег, метель, температура ночью 2−7градусов мороза, днем около 0.

В Киеве — небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7−12 м/с. Температура ночью около 0, днем 1−3 градуса тепла.

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На выходных, 1 и 2 февраля в Украине ожидаются дожди в большинстве областей. В субботу на севере и северо-востоке возможен мокрый снег. Сухо будет только в центральных областях страны. В воскресенье кратковременные дожди охватят все регионы. Температура воздуха в центре, на востоке и севере будет колебаться от -1 градуса ночью до +2 +5 градусов днем.

На юге в субботу ожидается прояснение, ночью +1 +3 градуса, днем столбики термометров поднимутся до +7 +9 градусов. В воскресенье будет идти дождь, а температура воздуха поднимется до +11 градусов. В западных областях будет тепло, но пройдут дожди. Ночью +2 +4 градуса, днем от +5 до +9 градусов. В воскресенье от +5 до +7 градусов.

В Киеве 1 февраля возможен небольшой мокрый снег. Ночью до -1 градуса, днем +2 +4 градуса. 2 февраля в столице резко потеплеет до +6 +8 градусов.

Ранее синоптики удивили прогнозом на февраль.

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