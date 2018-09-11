Морская пехота начала учения в четырех областях Украины

С 10 по 14 сентября морпехи проведут учения в Запорожской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях

С 10 по 14 сентября подразделения морской пехоты Военно-морских сил Украины в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях проводят практические учения.

Об этом со ссылкой на штаб командования морской пехоты ВМС ВСУ сообщили в пресс-службе мэрии Бердянска.

"Вчера бердянцы и гости города увидели в небе военные маневры вертолетов, что вызвало немалую обеспокоенность. Еще раз подчеркиваем – это военные учения, потому в дальнейшем сохраняйте спокойствие", – призвали в мэрии.

Также сообщается, что главными задачами, которые были поставлены перед морпехами, стала отработка навыков по отражению и противодействию высадки передовых отрядов морского десанта противника, а также взятие под охрану, контроль и содержание стратегически важных объектов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Бердянске были спущены на воду два бронированных катера из проекта "Гюрза-М", созданных для охраны морских рубежей Украины и защиты интересов нашей страны в Азовском море.

Также мы писали о том, что подразделения морской пехоты, которые разместятся в курортном Бердянске, планируют оснастить современным оружием и средствами связи. По словам командующего морской пехотой генерал-майора Юрия Содоля, артиллерийские подразделения ВСУ уделяют особое внимание ликвидации морской угрозы с побережья, и для решения этих задач у морпехов есть как ствольная, так и реактивная артиллерия.