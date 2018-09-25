Противостояние в Азовском море: надо ли расторгать все соглашения с Россией

Украине нужно было разрабатывать Морскую доктрину с начала российской агрессии в 2014 году, а нынешние инициативы Киева из-за продолжающегося конфликта с РФ являются запоздалыми решениями.

Об этом рассказал член Стратегической группы советников Центра "Новая Европа", министр обороны (2003-2004), секретарь СНБО (1999-2003), председатель СБУ (1991-1994), кандидат юридических наук Евгений Марчук.

По его словам, еще весной 2014 года стало окончательно ясно, что Россия не собирается соблюдать ни одно из этих взятых на себя ранее обязательств.

"Но, видимо, у украинского руководства были какие-то надежды, что Россия одумается, особенно после первых Минских договоренностей в сентябре 2014 года. Но Россия тогда уже в третий раз продемонстрировала пренебрежение любыми договоренностями, даже совсем недавними. Подписав 19 сентября 2014 года так называемые первые Минские договоренности, Россия сразу же начала их нарушать и за 6 месяцев захватила еще 1650 квадратных километров украинской территории, в том числе крупный железнодорожный узел Дебальцево", – напомнил он.

Марчук пояснил, казалось бы, жертв, крови и примеров пренебрежения Россией любыми договоренностями было достаточно, чтобы хотя бы уже тогда, в феврале-марте 2015 года, начать детальную ревизию всей договорной базы с Россией. К тому же захват Россией Крыма радикально ослабил основные параметры Украины как морского государства, и не только в военной сфере.

"Примеров предостаточно. Даже неспециалистам было понятно, что Азовское море как составная часть Азово-Черноморского водного бассейна, имеющее выход к мировому океану, оно неотвратимо станет объектом российской агрессивной экспансии. Уже не говоря о десятке десантно-опасных участков на украинской части береговой линии и о прямой угрозе Мариуполю и Бердянску. К тому же, сегодня немалую часть украинской береговой линии Азовского моря контролируют так называемые ОРДЛО, то есть Россия. И уже тогда, а не сейчас, на пятом году войны, нужно было разрабатывать Морскую доктрину Украины", – добавил экс-министр обороны.

Говоря о ревизии всей украинско-российской договорной базы, Марчук отметил, что речь не может идти о всей ее денонсации, и с каждым соглашением нужно разбираться отдельно, а также очень тщательно, "ведь есть ряд важных межведомственных соглашений, которые продолжают действовать".

"Нельзя полностью обнажить все поле межгосударственных и межведомственных регуляторов. И не нужно здесь сравнивать нынешнюю ситуацию с периодом Второй мировой войны. Сегодня другой мир. Разве можно было бы тогда представить, чтобы Гитлер и Сталин во время войны вели переговоры не только по телефону, но и в каком-то международном формате, лично встречались, СССР и Германия продолжали бы иметь экономические отношения... Другой мир – другие реалии", – аргументировал он.

Что касается непосредственно украинско-российского Договора о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, Марчук призвал вспомнить, что 19 января 2018 года Украина подала Меморандум в Трибунал ООН по морскому праву, который, в соответствии с Конвенцией ООН от 1982 года, рассматривает межгосударственные споры в этой сфере. В этом Меморандуме Украина изложила обоснованную жалобу на противоправные действия России в Азовском море, наносящие серьезный ущерб Украине.

"Не прошло и полгода, и 31 августа 2018 года Украина получила ответ, но о том, что Трибунал сначала будет рассматривать не Меморандум Украины, а отрицания России, которые она прислала в мае этого года и в которых она заявляет, что Трибунал не может рассматривать украинскую жалобу, так как, согласно российско-украинскому договору от 20 апреля 2004 года, Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами двух стран. И рассмотрение только этого вопроса может занять более года. То есть, рассмотрение вопроса по сути украинской жалобы может начать рассматриваться где-то через полтора года. А что за это время будет делать Россия в Азовском море, представить нетрудно. Это своеобразная цена за нашу тяжбу", – добавил экс-глава Минобороны.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Стоит ли разрывать договор по Азову с Россией – мысли интеллектуалов и экспертов".

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук заявлял, что проблему перекрытия воды Украиной в оккупированном Крыму Россия пытается решить с помощью давления на Киев через Азовское море – развернув там военные учения и заблокировав нормальный проход судов в украинские порты.

Напомним, в воскресенье, 23 сентября корабли Военно-морских сил Украины – поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые следовали из Одессы в Бердянск, прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и вошли в Азовское море.

Как известно, судно и буксир, которые 20 сентября отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск и станут там основой вновь созданной военно-морской базы украинского флота в Азовском море.