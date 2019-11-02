Моряк с буксира "Яны Капу" ищет невесту

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Освобожденный из российского плена моряк буксира "Яны Капу" Владимир Терещенко ищет невесту. О своей жизни после возвращения на родину он рассказал в первом интервью корреспондентам "Сегодня".

На встречу он пришел с собратом, который тоже был среди захваченных в Керченском проливе. Товарищи рассказали "Сегодня" о незабываемых событиях, которые произошли в их жизни после возвращения домой, и о том, когда планируют вернуться в море.

"Поступаю учиться, сейчас на больничном еще", – говорит моряк буксира "Яны Капу"

Для вступления в Морскую академию Владимиру Терещенко еще предстоит пройти полное медицинское обследование. После почти 10 месяцев плена его беспокоит печень.

"Или привык просто к той еде, или подсыпали что-то, не знаю точно, но чуть-чуть есть, так побаливает", – говорит Владимир Терещенко.

"Сегодня" общались с родными Владимира весной. Тогда его мама вместе с бабушкой нарисовала в доме, на стене, буксир "Яны Капу", чтобы было легче ждать. Теперь, говорит парень, бабушка ждет иного.

"Теперь свадьбу ждет", – говорит Владимир. "А есть девушка?", – спрашивают "Сегодня". "Еще нет, но, наверное, будет скоро", – отвечает Владимир.

Все свободное время моряк пытается быть с родными, но очень хочет выйти в море.

"Хотелось бы, так, ненадолго хотя бы". "Плен изменил отношение?" – спрашивают "Сегодня". "Не особо, может у кого-то что-то поменялось, но у меня – нет, все по старому, моряк так моряк", – говорит Владимир Терещенко.

"Рады, конечно, лично познакомились со всеми ребятами, все обалденные, все дружные, общаемся, жизнь налаживается. Да, поменялся, другой стал, серьезный, стал заботливый, все хорошо", – говорит о Владимире Терещенко его сестра Ольга Добрева.

Друг Владимира, Вячеслав Зинченко, после плена тоже решил – будет офицером, для этого заочно будет учиться в Киеве.

"Я хочу попробовать себя в другом, я хочу расти как военный, я хочу как можно больше получить знаний из всех структур Вооруженных Сил Украины", – говорит освобожденный из плена старший матрос катера "Никополь" Вячеслав Зинченко.

Месяц назад он впервые посетил Львов, ездил в гости к своему собрату с катера "Никополь" – Андрею Опрыско.

"Во Львове мне понравилось, я был на горе, я взобрался на самую вершину", – вспоминает Вячеслав Зинченко.

А еще парень вместе с другими моряками ходил на легендарный отборочный матч "Украина – Португалия". По приглашению голкипера "Шахтера" и капитана сборной Украины Андрея Пятова.

Тот следил за судьбой моряков все месяцы плена, и через съемочную группу "Сегодня" передал в Лефортово письмо со словами поддержки.

"Мы поддерживаем связь с ним, я после каждого матча поздравляю его и всю команду, передаю привет от всех моряков. На суд я однажды надел футболку "Шахтера", и мне Андрей Пятов сказал за это спасибо", – признался старший матрос катера "Никополь" Вячеслав Зинченко.

В ближайшие недели ребята еще будут в отпуске, а затем их ждет реабилитация в Латвии.

Напомним, ранее украинский военный моряк Виктор Беспальченко, освобожденный из российского плена, и его подруга Татьяна, которые 26 июня этого года зарегистрировали брак в московском СИЗО "Лефортово", отметили свою свадьбу.

Церемония бракосочетания состоялась в винодельческом хозяйстве князя П.М. Трубецкого. Именно здесь молодые люди стали на свадебный рушник.

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