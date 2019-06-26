Пленный украинский моря женился в российском СИЗО

Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна сочетались браком в "Лефортово"

Любовь – не удержишь за решеткой. Наш военный моряк Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна сочетались браком в российском СИЗО "Лефортово". Этому предшествовало многомесячное получение многочисленных разрешений от следствия и администрации изолятора.

В день бракосочетания молодоженам дали на общение ... один час, да и то под наблюдением охранников. Однако настоящая свадьба впереди – говорят влюбленные, когда Виктор вернется в Украину.

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Сегодня, 26 июня, молодоженам выдали свидетельство о браке, где указаны два фамилии – Шевченко и Беспальченко, однако новобрачная будет менять фамилию на Беспальченко

Простое, но элегантное платье, праздничная прическа и – несмотря ни на что – очень счастливая невеста.

Жениха она увидела за несколько минут перед росписью и впервые за семья месяцев смогла обнять. На вопрос, что сказал муж, когда увидел ее, Татьяна Шевченко, жена моряка, отвечает:

"Он не поверил своим глазам, сказал ой, ты такая красивая".

Татьяна и Виктор вместе уже пять лет. Предложение невесте он сделал еще в 2016 г., свадьбу планировали на апрель этого года. И, несмотря на пленение моряков, от идеи жениться не отказались – почти полгода Татьяна добивалась разрешения на роспись в СИЗО. В конце концов следователь разрешил. Из Одессы в Москву Татьяна привезла костюм жениху и кольца – их пришлось выбирать самой, но с размером девушка угадала.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Виктор Беспальченко в заключении скучает по родным и Украине , учит английский и занимается спортом.

Также напомним, Россия не выполнила приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 и продолжает незаконно удерживать 24 украинских моряков – членов экипажей военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

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