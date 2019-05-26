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Моряки с задержанного в Египте танкера возвращаются в Украину

26 мая, 12:38

Пятеро членов экипажа прибудут в понедельник в Одесский аэропорт

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

Моряки с задержанного в Египте в декабре 2018 года танкера Sea Shark возвращаются в Украину. Как сообщает фонд помощи морякам "Ассоль", пятеро из 17 украинских моряков в понедельник прибудут в Одесский аэропорт.

"Поздно вечером 25 мая пришла информация, что оставшаяся часть экипажа вместе с украинским капитаном была освобождена и направляется в гостиницу. Все они ожидают оформления документов и возвращения домой", – добавили в фонде.

Судно с нефтью с декабря 2018 года удерживалось ВС Египта в районе Айн-Сохна.

"Экипаж состоял из 31 человека, среди которых 17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, а еще один гражданин Азербайджана", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце ноября 2018 года танкер остановился в порту Суэца для дальнейших указаний, тогда же закончилась панамская регистрация и появилась необходимость смены флага. Вскоре египетские власти оштрафовали владельца на 56 миллионов долларов за "незаконное проникновение" в территориальные воды Египта, судно было арестовано.

Министерстве иностранных дел Украины потребовали от властей Арабской Республики Египет объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту. Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы.

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Тег моряки, возвращение, судно, задержанные, грузовой корабль

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