Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

Мощный циклон Виктория заденет Украину: синоптик советует подготовиться

16 февраля, 15:06

Несмотря на порывы ветра, на улице будет тепло

/ Фото: PxHere

Циклон Виктория сейчас бушует на западном побережье Европы. В понедельник он дойдет и до Украины. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Циклон такой масштабный, что его потасовка почувствуем завтра и мы, украинцы. Порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых.
Пришейте к шляпам резиночки, как в детстве к перчаткам))", – советует она.

Впрочем, несмотря на ветер, понедельник 17 февраля обещает быть теплым.

Реклама

Так, дневная температура воздуха в большинстве областей повысится до +5-13 градусов. Разве что в восточных областях еще задержится холодная воздушная масса: ближайшей ночью температура воздуха будет -5-9 градусов, а завтра днем +​​1 +4 градуса.

В тренде
От 11 градусов мороза до 10 тепла: чем удивит погода 16 февраля (карта)
Фото: PXhere

Осадки маловероятны, в большинстве будет солнечно.

В Киеве в понедельник днем ожидается ​​6-9 градусов тепла, порывистый ветерок, без осадков.

Напомним, ранее мы писали, что в конце февраля на смену антициклону, из-за которого в середине месяца будет относительно тепло и сухо, придет новый атмосферный фронт. Он принесет новую порцию осадков – преимущественно дожди. Местами ночью выпадет снег, но днем из-за плюсовой температуры будет таять.

Кроме того, сообщалось, эта зима в Украине может стать самой теплой за всю историю наблюдений. И это будет иметь не очень приятные последствия. Аграрии уже заявили о подорожании хлеба, потому что тепло отрицательно повлияло на посевы пшеницы в стране.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ветер прогноз погоды циклон синоптик погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Украинцам советуют закупать доллары: что будет с курсом на следующей неделе
Украинцам советуют закупать доллары: что будет с курсом на следующей неделеФинансы
Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день
Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот деньFun
На Волыни от старости умерла восьмилетняя девочка
На Волыни от старости умерла восьмилетняя девочкаЗапад
Аэропорт
Аэропорт "Борисполь" занял первое место в мировом рейтингеТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...