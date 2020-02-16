Мощный циклон Виктория заденет Украину: синоптик советует подготовиться

Несмотря на порывы ветра, на улице будет тепло

/ Фото: PxHere

Циклон Виктория сейчас бушует на западном побережье Европы. В понедельник он дойдет и до Украины. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Циклон такой масштабный, что его потасовка почувствуем завтра и мы, украинцы. Порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых.

Пришейте к шляпам резиночки, как в детстве к перчаткам))", – советует она.

Впрочем, несмотря на ветер, понедельник 17 февраля обещает быть теплым.

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Так, дневная температура воздуха в большинстве областей повысится до +5-13 градусов. Разве что в восточных областях еще задержится холодная воздушная масса: ближайшей ночью температура воздуха будет -5-9 градусов, а завтра днем +​​1 +4 градуса.

Осадки маловероятны, в большинстве будет солнечно.

В Киеве в понедельник днем ожидается ​​6-9 градусов тепла, порывистый ветерок, без осадков.

Напомним, ранее мы писали, что в конце февраля на смену антициклону, из-за которого в середине месяца будет относительно тепло и сухо, придет новый атмосферный фронт. Он принесет новую порцию осадков – преимущественно дожди. Местами ночью выпадет снег, но днем из-за плюсовой температуры будет таять.

Кроме того, сообщалось, эта зима в Украине может стать самой теплой за всю историю наблюдений. И это будет иметь не очень приятные последствия. Аграрии уже заявили о подорожании хлеба, потому что тепло отрицательно повлияло на посевы пшеницы в стране.

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