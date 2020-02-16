Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится

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В конце февраля украинцев ожидает погода не слишком приятная – пройдут дожди, температура воздуха днем будет немногим выше нуля, а по ночам придет небольшой мороз.

А вот конец февраля и первый день весны ознаменуются сильными дождями, прогнозирует Gismeteo.ua.

Так, в Харькове с 24 февраля по 1 марта ожидаются дожди, а температура воздуха днем будет подниматься до 11 градусов тепла, а по ночам опустится до 4 градусов мороза.

Подобная ситуация ожидается и в Днепре: с 23 февраля по 1 марта будут идти дожди, а температура поднимется до +13 градусов днем и опустится до -1 градуса ночью.

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В Одессе при чуть более высокой температуре воздуха – до +13 градусов днем и 3 градусов тепла ночью – также практически ежедневно будут идти дожди, хотя и менее обильные.

А вот во Львове, в условиях постоянных осадков – дождя и снега – будет холоднее: до четырех градусов мороза ночью и до +8 градусов днем.

В свою очередь, жителям Киева в конце февраля стоит готовится к дождям и мокрому снегу при температуре от 2 градусов мороза ночью до 8 градусов тепла днем.

Напомним, ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об опасности схода лавин в Карпатах.

Кроме того, недавно синоптики дали прогноз на месяц и рассказали, когда в Украине наладится погода.

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