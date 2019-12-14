"Мотор Сич" продали китайцам: кому будут принадлежать разработки

Фото: "Мотор Сич" / Facebook

Разработки конструкторского бюро Ивченко-Прогресс останутся интеллектуальной собственностью предприятия и не будут проданы вместе с акциями украинской компании "Мотор Сич". Китайская компания Skyrizon уже приобрела более 50% акций запорожского завода. Об этом сообщил директор бюро и генеральный конструктор Игорь Кравченко, пишет сайт Крылья.

"Вся интеллектуальная собственность, которая создана Прогрессом, записана за Прогрессом. Это написано во всех договорах. Прогресс никому не продан. Он государственный. Он независимый. Все технологии записаны за ним", – подчеркнул Кравченко.

При этом он отметил, что будущий инвестор Мотор Сич не сможет не сотрудничать с конструкторским бюро.

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Напомним, ранее издание Wall Street Journal сообщило, что компания "Мотор Сич" могла стать собственностью неофициального советника президента США. Речь идет об основателе печально известной частной военной компании Blackwater (ныне — Academi) Эрике Принсе, который выразил заинтересованность в покупке предприятия.

Источники издания напомнили о том, что Вашингтон пытался помешать покупке "Мотор Сичи" группой китайских компаний.

Принса интересовал завод. При этом он хотел заполучить список клиентов компании, а также чтобы компания сохранила украинскую регистрацию. Как пишет газета, за последние пять лет американец посещал Украину не менее девяти раз.

А в прошлом году СБУ явилось на "Мотор Сич" с обысками. Позже в ведомстве сообщили о предотвращении вывода компании за границу, назвав это диверсией против экономики и обороноспособности страны.

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