Может отключить интернет по всей Украине: СНБО предупредил о кибератаке

Украинцев призвали использовать сложные пароли в любых системах и устройства с подключением к интернету

Пока Запад создает кибервойска для защиты от российских хакеров, над миром и Украиной в частности нависла новая угроза. Недавно хакеры атаковали провайдеров, что привело к краткосрочному отключению 15% всего мирового интернета. С таким успехом вся Украина может остаться без него.

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Об этом рассказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Демедюк, передает пресс-служба СНБО.

По его словам, Национальный координационный центр кибербезопасности зафиксировал первые попытки нового типа DDOS-атак на самом раннем их этапе.

"Мы поняли серьезность угрозы – всего за несколько дней хакеры успешно атаковали десятки провайдеров по всему миру, включая Украину. Анализ собранных нами данных показал, что большинство инцидентов на первых этапах были лишь подготовкой к большой скоординированной атаке, направленной на блокирование доступа к сегментам интернета на глобальном уровне. Поэтому мы сразу предупредили украинских провайдеров, соответствующих субъектов кибербезопасности и зарубежных партнеров об угрозе и дали рекомендации по реагированию на подобные атаки", – сказал Демедюк.

Он отметил, что в июне одна из кибератак нового типа стала крупнейшей в истории, достигнув значения почти 780 Гбит/с. В результате на 30 минут отключилось 15% всего мирового интернета и ряда магистральных провайдеров. Замсекретаря СНБО объяснил, что источником атак является сеть скомпрометированных устройств "умного дома" – злоумышленники получали доступ к удаленному управлению, после чего атаковали.

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"Особенностью этих атак является направленность непосредственно на инфраструктуру провайдеров. Следовательно, в случае ее успешной реализации функционирование всего национального сегмента сети интернет под угрозой", – сказал он.

Демедюк подчеркнул, что только в Украине сейчас обнаружено почти 10 тысяч устройств, которые могут использоваться для осуществления такой DDoS-атаки. Такого количества вполне достаточно, чтобы отключить от сети на время атаки почти всю страну.

В СНБО напоминают о важности сложных паролей в любых системах и устройствах, которые имеют подключение к сети интернет.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в 2017 году Рада приняла закон о кибербезопасности. Документом определены понятия: кибератака, кибербезопасность, индикаторы киберугроз, критически важные объекты инфраструктуры.

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