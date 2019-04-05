В Украине испытали новые ракеты "Нептун": опубликованы фото и видео

У украинских ВМС вскоре появится мощное оружие береговой обороны, способной топить вражеские корабли

В Украине испытали новые ракеты "Нептун": опубликованы фото и видео 2019-04-05T15:24:35+03:00 Украина У украинских ВМС вскоре появится мощное оружие береговой обороны, способной топить вражеские корабли

После вчерашних испытаний новых ракет, сегодня в Одесской области прошли пуски новейшей украинской разработки комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских и береговых целей "Нептун". За испытаниями наблюдал и президент Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба.

Отмечается, что испытания прошли успешно. Группа кораблей из 11 судов Военно-морских сил обеспечивала безопасность стрельб в акватории Черного моря.

"Сегодня здесь на полигоне в Одесской области проходит одно из завершающих испытаний новой крылатой ракеты, которая будет поставлена ​​на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. И огромный вклад, в том числе и в возможности увеличения радиуса действия указанной ракеты, использование высокоточного вооружения, более мощной боевой части, сегодня это все достижения оборонного комплекса Украины, достижение КБ "Луч", достижения нашего ИТ-сектора, сектора, который разрабатывает бронетехнику", – сказал Порошенко.

По его словам, это противокорабельная ракета береговой обороны, которая может использоваться и Сухопутными силами ВСУ.

Также президент отметил, что на испытания ракетного комплекса были приглашены военные атташе стран-партнеров Украины. Отмечается, что все составляющие и комплектующие комплекса произведены на украинских оборонных предприятиях.



















Напомним, испытания крылатой ракеты начались еще в прошлом году. Как рассказывал секретарь СНБО Александр Турчинов, эти ракеты способны обеспечить надежную оборону черноморского и азовского побережья, поражая вражеские корабли на расстоянии до 300 километров, при необходимости, даже в портах их базирования.

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