Мрамор из утеплителя и краш-тесты одежды: кто такие завпосты в театре и чем они занимаются

Завпост — это главный менеджер, психолог и изобретатель

Сцена как она есть. Театральное чудо на подмостках создается не только благодаря актерской игре, но и работе сотен людей. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Мрамор из утеплителя и краш-тесты одежды: кто такие завпосты в театре и чем они занимаются Лось Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4b3/a7b/5c94b3a7ba1ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4b3/a7b/5c94b3a7ba1ea.jpg 2019-03-25T00:42:00+02:00 Украина Завпост — это главный менеджер, психолог и изобретатель

Спектакль похож на калейдоскоп мелочей и нюансов. Ведь, помимо гениальной актерской игры и работы режиссера, важен и труд людей, которых не видно на сцене. Это те, кто отвечает за звук и свет, декорации, костюмы, музыку — словом, все то, без чего не сотворить волшебство спектакля. Руководит этими людьми человек, заведующий постановочной частью, сокращенно завпост. Без него не обойдется ни один театр, ведь он должен быть одновременно и технологом, и инженером, и художником и даже психологом, чтобы суметь правильно управлять своей командой. В театрах жалуются: найти хорошего завпоста сложно, специалисты всегда в дефиците. Его труд ценят, а к его мнению — всегда прислушиваются. Как правило, на эту должность приходят после того, как поработали в других профессиях: машинистами сцены, декораторами, осветителями, звукорежиссерами и проч. И только освоив все профессии и поняв систему работы с самого низа, идут сюда. "Сегодня" пообщались с завпостами украинских театров и расспросили их об особенностях "менеджерской" работы в храме искусства.

Начало

Николая Дяченко из Национального академического театра им. Ивана Франка считают одним из лучших завпостов в Украине. Он начинал с "Молодого" (Молодежного) театра, в который пришел в 90-х, сразу после армии. Говорит, что даже не помнит, какая у него в тот момент была зарплата — важно было "зацепиться" хоть где-то. Отработав в "Молодом", он перевелся в театр Франко. Сейчас в его подчинении — девять цехов: три производственных (столярно-механический, пошивочный и бутафорский), и шесть обслуживающих (звуковой, световой, монтировочный и проч). Всего под его крылом — около 110 человек. Николай говорит: по производству декораций у них все циклы замкнутые. Есть возможность даже самим варить основы из алюминия, недавно приобрели сварочный аппарат. А вот чего не хватает, так это собственных шляпной и обувной мастерской: головные уборы приходится заказывать, а обувь для спектаклей, как правило, покупают в магазинах, а при необходимости — декорируют.













Специфика работы

Работа завпоста над спектаклем начинается с проведения технического совета. Он проходит, когда художник-постановщик и режиссер-постановщик уже полностью придумали концепцию спектакля, готовы сценические костюмы и макет сцены в масштабе (правда, сейчас их делают не все), а также список реквизита. Когда есть вся эта информация, можно начинать работать цехам.

"Мы проводим своеобразную планерку, на которой присутствуют представители всех цехов. Они решают, как именно будут готовиться, что необходимо, и за сколько времени получится справиться", — объясняет Николай.

Говорит, сэкономить и упростить работу, например, взять одну декорацию на несколько спектаклей, нельзя. Во-первых, это задумка художника-постановщика, и необходимо соблюдать его авторские права. Во-вторых, если какой-то спектакль уедет на гастроли — другой останется без декорации, а это недопустимо.

При производстве реквизита необходимо учитывать множество нюансов. И важнейшие из них касаются как раз гастролей. Это прежде всего вес и габариты: задача работников — сделать так, чтобы декорация или реквизит помещались в грузовой автомобиль, иногда самолет, и чтобы они разбирались так, чтобы их можно было на руках занести на сцену. Есть и проблемы с хранением. Например, в спектакле "Розбитий глек" световая ферма, которая состоит из 96 автомобильных фар, очень хрупкая, но при этом тяжелая. Очень сложно ей найти место для хранения.

Свои изобретения

Очень часто завпосту и его сотрудникам приходится становится изобретателями. Так, чтобы не таскать на сцену тяжеленный настоящий рояль, придумали совместить электропианино с бутафорским корпусом. На сцене он выглядит солидно и красиво, и актер на нем может играть, а вот проблем с монтажом и доставкой меньше. Гордится Николай одним своим изобретением:

"Как-то режиссер захотел, чтобы у персонажа мгновенно вырастал лисий хвост, чтобы подчеркнуть его хитрость. Мы долго ломали голову, я даже обращался за консультацией к цирковым фокусникам. И придумал: стальную линейку обшили мехом, и укрепили на кожаный пояс".

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Декорации: "мрамор" из утеплителя

Николай сразу предупреждает, что отследить путь декорации с момента "рождения" в театре нам не удастся. Как правило, все начинается в мастерских, где делается каркас, а его уже потом привозят в театр и доводят до ума. Показывая макет сценографии спектакля, говорит прямо: "Все очень просто: когда нам дают такой макет, наша задача — увеличить его до размера сцены". Есть и свои проблемы — например, нехватка места для хранения. Сейчас мастерская используется как склад для декораций, а это неправильно. Дело в том, что в момент открытия театр планировался как антрепризный: сюда приезжали на гастроли разные театры, привозили свои декорации, потом увозили.

Идя в мастерскую по многочисленным и не самым широким лесенкам и ступенькам, фантазирую, как рабочие сцены, взвалив на себя статуи, машины, колодцы и камни, тащат их по ступенькам, чтобы подготовиться к спектаклю. Но все оказывается намного проще: система спуска и подъема находится буквально над сценой. И именно на ней по системе лебедок спускают и поднимают все необходимое.

Рабочий стол. Кажется, для людей здесь нет ничего невозможного

В центре мастерской выделяется огромная заготовка статуи для новой премьеры "Кориолан". Пока это просто кусок пенополистирола (он плотнее привычного пенопласта), и около месяца профессиональный скульптор потратит на то, чтобы высечь из него масштабную фигуру. Затем декораторы оклеят ее папье-маше, художники раскрасят. И зритель даже не поймет, что это не массивный мрамор, а кусок банального утеплителя.

По-хозяйски зав­пост проводит меня по своим владениям, показывая, из какого спектакля какие декорации.

В комнате декораторов кипит работа. Причем сразу и не поймешь, чем именно занимаются люди: они швеи, кузнецы, художники или пекари? Вот нашивают значки на форму, за столом девушка реставрирует вееры. Тут же сохнут каски пожарных — прототипом выступила реальная тяжелая каска, из которой сделали копию из папье-маше. Сценический вариант практически невесомый, но выглядит впечатляюще. А вот для того же "Кориолана" по эскизу художника-постановщика изготовили меч — он металлический, но полый, поэтому легкий.

Корабль плывет. Для одного спектакля понадобился парусник

В кукольном мире: краш-тест на себе

О том, в чем основная разница в работе "человеческого" и "кукольного" завпоста, нам рассказал Виталий Мороз, заместитель директора Одесского театра кукол, несколько лет работавший завпостом. Парень уверен, что эту профессию нужно изучать с азов:

"Завпосту нельзя просто прийти и занять должность. Ты должен знать все нюансы, понимать особенности работы каждого цеха. Если что-то пойдет не так, ты первый, кто за это отвечает. Это менеджер в театре, которому достаются все шишки. Когда режиссер хочет одно, и у него грандиозные идеи, а директор не дает на это денег, то именно завпост должен суметь примирить их и найти максимально компромиссное решение".

В театр Виталий пришел по рекомендации друзей работать машинистом сцены. Через полгода начал изготавливать кукол, принимал участие в создании декорации. Он уверен: в кукольном театре необходимо учитывать очень много нюансов. Например, куклы должны быть сделаны так, чтобы их было хорошо видно даже с последнего ряда. Зал в этом театре очень большой, и приходится это учитывать при подготовке к спектаклю. Зато можно не очень переживать за костюмы для актеров.

Свой мир. Декорации должны быть яркими и говорящими. Фото: из личного архива В. Мороза

Виталий считает, что "игрушечный" театр дает огромную возможность для творчества: с куклами можно сделать то, что невозможно в обычном театре.

"Например, поставить с людьми-актерами "Божественную комедию" Данте, я думаю, практически невозможно, а в нашем театре — вполне реально. Мы можем изготовить огромное количество бутафории, кукол, и на сцене это будет смотреться и фантасмагорчино, и органично. Я ни за что не променяю свою работу на службу в обычном театре".

Из самых комичных случаев Виталий вспоминает момент, когда необходимо было менять костюмы-невидимки (в них актера при определенных условиях невидно на сцене) всей труппе. Между Виталием и швеями возник спор. Они предлагали шить из хлопчатобумажной ткани, так как актерам в натуральном будет легче, плюс эта ткань уже была и не нужно было дополнительно тратиться.

"А я настаивал на черном велюре: он тянется, лучше поглощает свет и прочее. Попросил для начала сшить один хлопчато­бумажный костюм на пробу для себя. И вот: идет "Золушка", в которой трюки и выполняются в таких костюмах, я вызвался заменить заболевшего статиста. Вначале мне костюм очень понравился: в нем было не так жарко, и я уже готов был согласиться с мнением швей. Но в момент выхода случилось страшное. Я помогал актрисе-фее имитировать полет. Меня не было видно, а она была у меня на плечах. Необходимо было немного присесть, чтобы она могла спокойно спуститься. Я приседаю — и... штаны с треском лопаются", — смеется Виталий.

В тот же вечер заказал велюр для костюмов. И в очередной раз убедился, что все-все нужно проверять буквально на себе.

Создание актера. Его должно быть хорошо видно с последнего ряда. Фото: из личного архива В. Мороза

Работа: любовь и сложности

Три столичных завпоста рассказали о тонкостях работы.

Руслан Березовой, завпост "Дикого театра":

"Об особенностях своей профессии я первый раз задумался на гастролях в Виннице. Вначале мне нужно было умудриться загрузить декорацию размером около 30 метров в прицеп размером 1,5 на 3 метра. Потом, за час до спектакля, мне пришлось лезть в протекающий бассейн в одежде, чтобы заклеить дыру. А после спектакля — бегать с ведрами".

Александр Васильков, завпост театра "Актер":

"Я начинал работать в театре на Подоле. А сейчас работаю в театре "Актер", который делит помещение с кинотеатром. И нужно сделать декорации такими, чтобы сразу все убрать, и утром мог работать кинотеатр".

Николай Соколов, завпост театра "Золотые ворота":

"У нас нет цехов по изготовлению декораций и костюмов, но большинство работ мы делаем самостоятельно. Коллектив маленький, и там, где завпост — там и завхоз. Так что отвечаю в театре я буквально за все".

Напомним, 30 марта на Софийской площади начнется 16-й фестиваль "Французская весна".

Ранее мы писали, что в Харькове у незрячих и людей с проблемами слуха появилась возможность ходить в театры и музеи. Люди с проблемами слуха теперь могут посетить оперу, а незрячие — "смотреть" картины в музее.

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АВТОР: Лось Елена Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.